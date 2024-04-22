欣興調整投資架構整合綜效 籌備子公司在中國掛牌

欣興整合綜效，並因應旗下子公司蘇州群策擬申請在中國掛牌，調整投資架構，今天公告蘇州群策科技計畫取得黃石群立科技、昆山群啟科技100%股權。

欣興今天公告，為考量集團發展、營運策略及整合綜效，以調整投資架構及投資關係，子公司蘇州群策科技計畫取得黃石群立科技、昆山群啟科技100%股權，因此向目前股東UNIMICRON HOLDING LIMITED進行交易。

欣興今天公告，子公司蘇州群策科技取得黃石群立電子科技有限公司30%股權，交易金額為人民幣1.89億元；蘇州群策科技也向昆山群啟科技取得50%股權，交易金額為人民幣3.46億元。

欣興對中央社記者說明，調整投資架構第一階段的目標是整合綜效，第二階段是因應旗下子公司蘇州群策擬申請在中國上市，但在中國上市的具體時間表還不確定，尚須考量大環境整體市場狀況。

欣興董事會去年8月通過子公司蘇州群策科技擬申請在中國證券交易所上市案，看好蘇州群策可更加融入半導體供應鏈，快速拓展市場，並有助於人才招募。

此外，欣興先前公告地震影響指出，產線正常運作，對營運沒有重大影響；由於公司未投保地震險，損失初估約為新台幣5500萬元，但對財務業務無重大影響。