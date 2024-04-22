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億而得衝刺 MCU、驅動 IC 市場 全年業績拚年增逾兩成

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

全球嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）廠億而得（6423）董事長黃文謙表示，今年在微控制器（MCU）、驅動IC等IC設計客戶投片需求看增帶動下，今年全年業績有機會挑戰回到2022年水準，代表有望年成長超過兩成。

億而得將於23日舉行上市前業績發表會。該公司專注於邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體（SIP）產品的研究開發和銷售，主要收入來自於製程建置/SIP開發費用、SIP使用費以及權利金。

黃文謙指出，億而得目前已經開到第五代MTP及FTP Cell等產品線，且還切入OTP市場，目前終端客戶掌握許多快充、無線充電、MCU及驅動IC等客戶在量產，預期今年FTP成長動能將可望較大。

黃文謙表示，OTP由於只有單次寫入沒這麼方便，但優勢是成本相對較低，觀察Flash需要特殊製程，但需要額外10幾道光罩，缺點就是太貴，不過億而得目前專攻的MTP在規格及容量區間則兼具兩方的優點，成為億而得當前在市場上的利基點。

據了解，MTP提供100～1,000次的寫入次數，且不需要額外增加光罩及生產成本，生產週期短，高可靠度及面積小等主要優勢，目前億而得在全球非揮發性記憶體市場當中具備全球前五的地位。

事實上，億而得的SIP矽智財目前已經獲得台灣、新加坡、中國大陸等全球至少超過15個晶圓代工認證通過，因此在當前美中科技戰局勢下，億而得可望同時受惠於大陸及非大陸晶圓代工廠採用的優勢。

受惠市場需求，帶動授權費增加，億而得今年第1季合併營收達5,988.9萬元、年增31.06％。法人指出，今年MCU、驅動IC市場正在緩步復甦，且中國大陸晶圓代工成熟製程正在逐步開出，預期將成為億而得今年衝刺業績成長的主要關鍵。

晶圓代工廠 記憶體

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