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緯穎攜手澎湖縣政府與慈心基金會 種一萬棵樹苗、復育8,000株珊瑚

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
本次澎湖杭灣的造林計畫中，運用到創新「水寶盆」技術。緯穎／提供
本次澎湖杭灣的造林計畫中，運用到創新「水寶盆」技術。緯穎／提供

緯穎（6669）22日宣佈贊助澎湖縣政府與慈心基金會的「澎湖杭灣護漁林及珊瑚復育里海願景計畫」，預計在該地區種下一萬棵樹苗與復育8,000株珊瑚。

緯穎總經理暨執行長張順來也帶領公司同仁，於世界地球日前夕親身參與植樹與珊瑚復育活動，以實際行動展現對澎湖自然生態的永續發展的支持。

緯穎指出，本次澎湖杭灣的造林計畫中，運用到創新「水寶盆」技術，克服澎湖特有鹽霧、玄武岩地質與強勁東北季風等嚴苛生長條件，顯著提高樹苗存活率達到八成以上，同時預估每年還能帶來約4.64公噸的生物碳儲存量。

緯穎本次杭灣造林地區同時為珊瑚復育海域的護漁林，以多樣的樹種、豐富的有機物，供應魚類棲息地。本次計畫不僅有助於保護澎湖海岸線和居住環境，還能連結造林和珊瑚復育，增進陸海域的生物多樣性，為台灣珊瑚生態和生物多樣性做出寶貴貢獻。

緯穎自2021開啟「Ocean Hugs」計劃，並陸續於台灣和海外廠區投入植樹造林。期望以海洋為出發點，堆沙造林，促進海洋和陸地生態的共生。截至2023年，緯穎已在台灣海岸與上游地區種植超過兩萬四千棵樹，並透過本次與澎湖縣政府和慈心基金會的計畫，將更進一步種下一萬棵樹苗與復育8,000株珊瑚。

緯穎總經理暨執行長張順來博士表示，很高興能參與澎湖杭灣護漁林及珊瑚復育里海願景計畫，透過植樹和珊瑚復育，達到保護海岸線、自然碳固碳和生物多樣性，為自然生態和永續環境貢獻一份力量，以實際行動實踐永續環境與社會共好。

澎湖杭灣護漁林及珊瑚復育里海願景計畫將復育8,000株珊瑚。緯穎／提供
澎湖杭灣護漁林及珊瑚復育里海願景計畫將復育8,000株珊瑚。緯穎／提供

澎湖 珊瑚 緯穎

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