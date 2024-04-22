緯創結盟永在林業 啟動百公頃森林經營碳匯專案
今天是世界地球日，代工廠緯創宣布與永在林業舉行簽約儀式，攜手開展位於屏東縣車城鄉、總面積達100公頃林地的台灣科技業首例森林經營碳匯專案。
碳匯（carbon sink）指的是將二氧化碳或其他溫室氣體自排放源或大氣中持續移除後，吸收或儲存的樹木、森林、土壤、海洋、地層、設施或場所。
緯創發布新聞稿說明，為確保符合國內法規並與國際標準接軌，將邀請行政院農業部林業試驗所為專業顧問，檢視專案適用條件與合格性，並查驗取得的調查資料，確定能滿足資料品質規範，進而通過第三方驗證，取得森林碳額度。
緯創指出，這項專案作為台灣科技公司進入森林經營碳匯領域的開端，為未來跨業合作開啟新的可能性，有望引領更多企業和場域投入森林永續發展計畫。
緯創也提到，透過森林經營碳匯專案的實施，將有助於提升林地的生態與經濟效益，促進生物多樣性保護和森林增匯，以自然解方（Nature-based Solution，NBS）因應氣候危機。
緯創強調，率先啟動森林永續發展專案，為緯創在邁向淨零永續的道路立下重要里程碑，期待能為台灣的森林經營和永續發展事業帶來積極正向的影響。
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