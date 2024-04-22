泓德能源獲聯發科綠電合約 攜手邁向淨零碳排

泓德能源旗下子公司星星電力與全球第五大IC設計公司聯發科技（2454）簽署購售電合約，自2025年起每年導入5,000萬度綠電，協助其往2050年淨零碳排的目標前進一大步。本次綠電轉供範圍涵蓋聯發科、達發科技與立錡科技等。

泓德能源暨星星電力董事長謝源一表示，聯發科不僅在產品技術上有卓越的表現，在環境永續的努力也是不遺餘力，該公司很開心與聯發科技展開合作，共同為淨零排放努力。星星電力擁有多元且充足的綠電來源與高效的綠電轉供能力，泓德能源更提供包含發電、儲能、充電樁等光儲充整合解決方案，期待未來有更多不同合作機會，在淨零路上共創雙贏。

聯發科共同營運長顧大為說道，「聯發科致力追求企業成長和環境永續之間的平衡，很開心與泓德能源旗下子公司星星電力開啟綠電採購的合作，共同努力實現淨零排放的願景。聯發科更將持續發揮產業影響力，號召集團與供應鏈夥伴，促進各項綠電團購，達成我們對環境永續的承諾」。

星星電力於2023年曾創下2個月內轉供綠電的實績，並且協助商辦大樓包含台北101和國泰人壽推出綠色租賃方案，不僅加值商辦大樓（房東），也為承租戶（房客、中小企業）提供綠電來源，創造多贏。同時，在綠電團購的實績上更是橫跨半導體業上、中、下游，包含IC設計大廠聯發科集團、晶圓製造龍頭台積電與封測大廠日月光投控，是名符其實的半導體業最佳綠電供應商，此舉亦帶動二、三型發電業主動與星星電力洽談合作，豐沛星星的綠電來源。

星星電力整合泓德能源集團能量，提供綠電與光儲充整合的配銷、管理與營運解決方案，有效應用於「綠電轉供」、「綠電團購」與「綠色租賃」等領域。星星電力自2021年取得售電業執照至今年3月底止，合作企業容量超過136MW，轉供據點超過1,200個，總合約度數已達141億度，客戶涵蓋範圍包含半導體業、金融業、電信業、百貨業、製造業等，目前為台灣排名前三大售電業者之一。