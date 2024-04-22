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聯發科與星星電力簽約 將自2025年起導入每年5,000萬度綠電

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科。本報資料照片
聯發科。本報資料照片

晶片大廠聯發科（2454）於22日宣布，與泓德能源旗下星星電力簽署太陽能購售電合約，將自2025年起導入每年5,000萬度的綠電，為達到2050年淨零排放的目標，跨出重要的一大步。

聯發科指出，此次綠電採購範疇涵蓋聯發科、立錡與達發等，朝向2030年達到聯發科技集團辦公室全面使用再生能源的目標。

同時，聯發科更計畫發揮產業影響力，號召集團與供應鏈夥伴，促進各項綠電團購，除了太陽光電之外，也積極洽談風電等其他再生能源的購售需求，以期帶領產業鏈擴大減碳效益，進一步擴大綠電使用量體。

聯發科共同營運長顧大為表示，聯發科致力追求企業成長與環境永續之間的平衡，非常高興與泓德能源合作，共同努力實現淨零排放的願景。聯發科也會持續透過產業影響力，與供應鏈夥伴們推進綠色能源的採用，達成對環境永續的承諾。

泓德能源暨星星電力董事長謝源一表示，聯發科是一個具有遠見的企業，不僅在產品技術上展示卓越表現，在環境永續的努力也是不遺餘力，很高興這次在綠能方面與聯發科展開合作，未來也會持續推出優異的多元化減碳方案，期待創造更多雙贏。

太陽能 綠電 聯發科

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