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世界地球日／宏達電公布產品碳足跡報告 導入低碳運輸物流

中央社／ 台北22日電
圖為宏達電VIVE XR Elite裝置。聯合報系資料照
圖為宏達電VIVE XR Elite裝置。聯合報系資料照

宏達電世界地球日公布旗下產品VIVE XR Elite的碳足跡查證報告，並表示在產品設計、製造、運輸、使用和回收等方面取得一系列永續成果，例如在全球各區採取低碳、高節能運輸物流、使用更多回收物料，再利用率高達87.1%。

宏達電今天透過新聞稿指出，HTC致力在產品生命週期的各階段堅守永續發展，以VIVE XR Elite為例，在產品生命週期中，其碳排放量為92.64公斤二氧化碳當量；VIVE XR Elite的包裝材料，99%由回收材質製成。

宏達電表示，永續產品的關鍵在採用模組化設計，VIVE XR Elite和VIVE Focus 3的可拆卸電池設計受消費者青睞，用戶可自行更換電池，避免因電池效能降低而必須棄置整組設備。

此外，宏達電強調，HTC產品中使用的電源供應器都符合相關的國際能效法規；HTC在2023年推出的VIVE系列產品，其電池座具有較大電池容量，可2小時連續使用，在單位能耗（UEC）表現上也比美國能源部和加拿大自然資源部的法規標準低了6.11%。

此外，宏達電在運輸和物流系統方面採取低碳及高效率運輸措施，首先透過分析客戶分布及運輸距離，在全球重點地區設立倉儲點；同時，縮短國際機場及港口與倉庫之間的運輸距離，增加海運和鐵路運輸，這些措施不僅提高配送效率，還有助於減少碳排放，由於全球物流基地之間的配送距離縮短，VIVE XRElite由於採陸運，碳排放量減少38.6%；截至2023年，HTC的空運、海運及陸運併單率平均達72%。

宏達電指出，HTC在產品研發初期便考慮到減少廢棄物和重複利用資源，並對產品可回收性進行評估，目前所有HTC產品，包括VIVE XR裝置和智慧型手機，都大幅超越歐盟WEEE（Waste from Electrical andElectronic Equipment）所訂定的標準，以VIVE XR Elite為例，產品本身使用可回收再利用的材料比率高達76.7%，遠高於歐盟WEEE的55%標準，產品的再利用率為87.1%，也優於歐盟WEEE的標準數值75%。

HTC 世界地球日 宏達電

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