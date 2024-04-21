獨家/ 聯電退出聯詠董事會

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯詠在台元科技園區的大樓。記者鐘惠玲/攝影
聯詠在台元科技園區的大樓。記者鐘惠玲/攝影

全球第一大顯示器驅動IC大廠、台灣IC設計二哥聯詠（3034），於近期公布下一屆8席董事候選人名單，現任法人董事聯電（2303）赫然未在列。由於聯電從聯詠1997年成立至今，一直都是其董事會成員，聯詠也被視為是聯家軍的大金雞，因此這次退出董事會之舉，引發震撼。

聯詠最初是1997年由聯電商用產品事業部獨立出來，並於2001年上櫃，2002年轉上市，2015年時以營收規模來計算，躋身全球前十大IC設計廠，去年大約是全球第七大IC設計廠，向來被外界視為是聯電集團相關的重要IC設計布局之一。

聯詠現有8席董事中，包括5席一般董事與3席獨立董事，其中一般董事除了法人董事聯電，還包括董事長何泰舜、副董暨總經理王守仁，以及吳廣義與張忠恒，獨董則是劉永生、蔡士傑與黃婷婷。

不過聯詠將於5月31日股東會全面改選董事，其下一屆8席董事候選人名單中，一般董事減為3席，除了何泰舜、王守仁，還有鄭婉伶，她是聯電轉投資的迅捷投資協理。獨立董事則有5席，包括劉永生、黃婷婷、蘇慧貞、王金來、廖湘如。其整體董事候選人名單中，男女比例各半。

對於聯電退出聯詠董事會，聯詠指出，這次董事候選人名單是朝主管機關公司治理的方向努力，增加獨董及女性比例。

就算聯詠仍有自然人身分的董事候選人與聯電有淵源，業界人士認為，至少聯電不再擔任聯詠的法人董事，會降低後者的集團色彩。

IC設計 聯詠 聯電

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