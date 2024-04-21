和碩印度廠 傳5月賣給塔塔

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

彭博資訊報導，和碩印度iPhone組裝事業將由塔塔集團（Tata Group）入主一案，最快可在5月談定。若塔塔順利承接和碩的工廠，將更加鞏固和蘋果（Apple）的夥伴關係。

知情人士向彭博透露，塔塔取得和碩在印度組裝事業主要股權的協商已經進入最後階段，交易標的為和碩位於印度南部坦米爾那都邦（Tamil Nadu）鄰近清奈（Chennai）的iPhone組裝廠，再加上另一座正在興建的工廠。

據報導，交易完成後，和碩將在製造專業上協助塔塔。塔塔集團旗下的塔塔電子將負責iPhone組裝廠的營運。塔塔對此不願置評，和碩並未回應彭博求證。

蘋果正努力擴大在印度的iPhone產能，一面是為了藉分散供應鏈到中國大陸以外地區來降低地緣政治風險，況且印度總理莫迪領導的政府還提供財務獎勵。

目前尋求第三個五年總理任期的莫迪，已經提供包括鴻海、和碩在內的蘋果主要供應商補助，擴充他們在印度的生產。

塔塔集團在向緯創買下在卡納塔卡邦（Karnataka）的iPhone廠後，首度成為蘋果供應商。塔塔也計劃興建一座新廠來組裝iPhone，深化與蘋果的夥伴關係。

iPhone 印度 和碩

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