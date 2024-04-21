美科技四強財報 台鏈指標

經濟日報／ 編譯陳律安、記者盧宏奇／綜合報導
美國包括Meta、Google母公司字母、微軟等多檔重量級科技股本周將公布財報，可能左右股市動向。（美聯社）
美國包括Meta、Google母公司字母、微軟等多檔重量級科技股本周將公布財報，可能左右股市動向。（美聯社）

美股「科技七雄」上周市值合計狂瀉9,500億美元，寫下歷來最大單周市值損失情況；七雄中的特斯拉、Meta、Goolge母公司字母（Alphabet）與微軟預定本周公布財報，美股將受重大考驗，台股相關供應鏈亦將隨之震盪。隨著降息預期消退，美股反彈已顯露疲態。

台股近期修正近1,600點，台積電法說未如市場預期成為主要關鍵。法人表示，美股本周進入科技股超級財報周，屆時能否釋出佳音，激勵相關概念股展開反攻，進而強化市場信心，值得密切關注。

受電動車買氣下滑衝擊的特斯拉，將在23日盤後公布財報，該公司今年來股價挫跌41%，當天也有半導體風向球德儀發布業績；緊接著IBM、社群媒體巨頭Meta預定24日盤後公布上季業績，Meta營收料將躍增26%、淨利激增近一倍，Meta股價年初來大漲約36%。

在25日盤後會迎接另一波重頭戲，包括英特爾、微軟與字母。市場預料微軟上季營收與獲利的增幅都將超過15%，股價今年來漲6%。

外界認為，這次科技巨頭的業績表現格外重要。標普500指數近幾周下滑，年初迄今漲幅已幾乎砍半至5%，因為美國通膨比預期火熱，削弱了聯準會今年降息的前景。

賣壓正壟罩科技股，「科技七雄」上周市值合計蒸發9,500億美元，為歷來最糟糕的單周表現；那斯達克100指數一周來下跌6%，寫16個月來最大單周跌幅。

彭博資訊研究分析，「科技七雄」第1季的獲利年增幅有望躍增38%，遠超標普500指數的2.4%；然而，若剔除輝達後，獲利增幅僅剩23%，且輝達要等到5月22日才發布財報。

Ameriprise金融公司市場策略師薩格林本說，以整體科技股而論，尤其是具備AI題材的業者，投資人已更嚴格看待獲利，投資人希望看到來自AI的實質成長，或至少有透過AI帶來成長的宏遠計畫。

Meta 美股 財報

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