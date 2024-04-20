AI手機 下半年大戲

年初三星推出首款AI（人工智慧）手機Galaxy S24，讓三星重返全球手機龍頭寶座，電信業者看好，今年一點五萬元以上智慧手機都將以AI功能為號召，下半年AI手機將成市場主流，預期將掀換機潮，驅動用戶持續升轉5G。

遠傳電信個人家庭事業群電信業務資深副總趙憶南觀察，AI手機獲得用戶好評，各大手機品牌都將聚焦AI手機，除上半年已經發表不少中、高階旗艦機種外，中國手機品牌下半年也將推出AI手機，今年下半年AI手機將成為主流，預期一點五萬元以上價位手機都會是AI手機，差別只在於AI的程度與功能。

市場及電信業者關注蘋果今年第三季新款iPhone是否支援AI功能，加入戰場。日前摩根大通預言，蘋果明年九月推出具備AI應用的iPhone 17，啟動未來兩到三年換機潮。

至於AI手機是否帶起換機潮，遠傳觀察，目前逾百分之卅用戶持有iPhone手機使用五年以上，代表換機潛力已累積一定能量。

台灣電信三雄近年均積極將AI導入營運，推出AI相關服務，資策會MIC認為，AI促進營運商轉型，推動網路、服務、平台AI化，可改變既有業務營收困境，尋求新的成長動能。

導入AI成為全球電信業者積極轉型的重要關鍵，韓國SKT甚至已經宣布轉型為AI公司，攜手德國電信、e&（前身為阿聯酋電信集團）、新加坡電信、日本軟銀等籌組全球電信AI聯盟。

資策會MIC表示，多數電信營運商視AI為轉型關鍵，AI可全面促進營運商在網路、平台、服務層面的轉型。電信業者針對網路AI化，透過AI與機器學習（ML）技術，可協助營運商規劃網路、故障偵測與預警，提升整體網路效能。