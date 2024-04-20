竹科三期計畫 加速邁步

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
新竹科學園區（竹科）。 圖／聯合報系資料照片
新竹科學園區（竹科）。 圖／聯合報系資料照片

延宕40年的新竹科學園區第三期計畫，內政部國土管理署昨（19）日召開都委會，歸納新竹縣政府提出的方案與陳情意見，都計專案小組初審通過，下一步進入區段徵收的公益性必要性評估階段。

國土管理署表示，竹科三期40年前就劃定為工業區用地，但因地方反彈受阻，改由竹縣府主導，最關鍵是確立桃竹苗大矽谷計畫後，逾300公頃土地徵收的公益性必要性加強。

竹科三期計畫因台積電（2330）未來要擴廠尋地，新竹科三期在備援名單上而備受矚目。

目前竹科三期計畫正式納入「桃竹苗大矽谷計畫」，提供竹科及地方政府發展腹地。

都計專案小組初審通過後，後續將請新竹縣政府提送區段徵收公益性必要性的報告，至內政部地政司土地徵收審議小組進行評估，國土管理署表示，視縣府提送報告的時間與區段徵收報告是否需要修改，修正完成才安排至內政部都委會大會審議。

內政部 區段徵收 竹科

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