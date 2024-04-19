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路透：台積電下月將發115億元綠債 5年期利率定1.98％

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透報導，兩位消息人士透露，台積電發行5年綠債，得標利率為1.98%，發行金額為台幣49億元。 路透社
路透報導，兩位消息人士透露，台積電發行5年綠債，得標利率為1.98%，發行金額為台幣49億元。 路透社

路透報導，兩位消息人士透露，台積電發行5年綠債，得標利率為1.98%，發行金額為台幣49億元。台積電同時也標售了10年期綠債，得標利率2.1%，發行金額為台幣66億元，本期總計發行115億元綠債。 

報導指出，依據投標通知，台積電本次5及10年期綠債發行額均暫訂40億元，預定5月下旬發行；各年期以增額不超過原訂金額的100%、減額不超過80%為原則。中華信用評等給予台積電的評等為tw AAA。

路透尚未取得台積電的回應。

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