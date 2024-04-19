台積電高效運算產品節能 用1度電可為世界省6.8度電

台積電是用電大戶，不過生產的晶片具有節能效益，經估算每使用1度電生產可為全世界省下4度電。台積電環安處資深經理孫讀文今天表示，最新估算結果是，高效能運算（HPC）方面每使用1度電生產可為世界省下6.8度電。

孫讀文今天出席工研院舉辦的第3屆ITRI NET ZERODAY打造淨零時代競爭力論壇暨特展，分享台積電推動淨零策略及作法上的經驗。

孫讀文表示，台積電有很多顧問公司，不管是政府補助專案，或尋求顧問公司幫忙，最重要的是工研院產科國際所。

他指出，以往的顧問，主要在節能、省水，以及與供應商合作，而工研院產科國際所團隊是能夠計算出產品節能效益。

孫讀文說，台積電的確是使用蠻多電力，不過，產科國際所估算，台積電每使用1度電生產，可以為全世界省下4度電。最新估算結果是，在高效運算（HPC）方面，台積電每使用1度電生產，可為世界省下6.8度電，是商機與產品節能非常好的驗證。

至於推動淨零策略，孫讀文表示，最重要是讓高階主管支持且親自帶領，台積電董事長劉德音成立ESG指導委員會，與高階經理人一起思考全公司ESG作為、策略與目標。

孫讀文說，目標非常重要，要動態調整，台積電原本計劃2050年達到使用100%再生能源，目前將時程提前10年至2040年達成目標；此外，2030年生產營運據點使用再生能源比例自40%提高到60%。

孫讀文表示，台灣再生能源市場非常短缺，要達成目標非常困難，不過台積電仍會努力做。設定非常積極的目標，有可能達成，同時有些壓力。

他指出，台積電人力資源資深副總經理何麗梅成立ESG委員會，進行預算、專案協調執行，並進行績效監督。台積電還設立提案獎項，鼓勵節能減碳創意思維，2020年有785項提案，至2023年有多達3166項提案。

孫讀文說，台積電還與供應鏈、價值鏈合作，與其高階主管協調，帶動意識與行動。他強調，台積電期望與價值鏈充分合作，以創新作為邁向淨零。