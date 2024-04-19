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台積：電價調漲衝擊營運 勝於地震

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

台積電昨天在法說會指出，第二季電價調漲對營運衝擊比花蓮強震還大，合計地震和電價調漲及通膨等因素，對台積電毛利率影響數約一點三個百分點。台積電在會後澄清，近期外界諸多評論認為政府在這次電價上漲獨厚台積電，這是很大的誤解，台積電並未受到特別關愛，不僅去年台積電支付給台電的電費或四月調漲後的電價，都高於全國平均均價。

台積電資深副總經理暨財務長暨發言人黃仁昭表示，台積電在這次電價調整屬於漲幅最高的百分之廿五用戶之一，雖然電價占台積電製造成本比重仍不高，台積電會致力各項節能，保持公司競爭力。

不過，外傳政府這次電價調漲給予台積電優惠電價，黃仁昭指出這是錯誤的說法。他說，台積電去年支付給台電的電費以及四月調漲後的電費，都高於台電公布全台均價，即使台積電因廿四小時不斷電運轉，有相當高比重在離峰時間生產，但支付給台電的電費仍高於全台均價。

台積電昨天公布四月調漲電價後，加計電費增加及通膨因素，對第二季毛利率影響約○點七到○點八個百分點；至於地震將影響毛利率約○點五個百分點，主要是晶圓報廢和材料損耗相關損失，將於第二季認列扣除保險理賠後的相關地震損失約卅億元。

台積電年報公布去年用電量逾兩百億度電，是全台用電量最大廠商，為迎合訂定二○四○年將達到RE一百要求，台積電未來幾年，要採購數量相當龐大的綠電。

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