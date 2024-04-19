AI助攻 台積估年營收增2成

台積電昨天舉行線上法說，儘管下修今年全年半導體產值預估，但台積電總裁魏哲家釋出ＡＩ伺服器和ＡＩ加速器等需求非常強勁的消息，台積電延長高效能運算平台（ＨＰＣ）中最直接的ＡＩ相關晶片成長動能，由原預估二○二三到二○二七年年複合成長率逾百分之五十，延長至二○二八年；此外，到二○二八年，ＡＩ晶片占台積營收比率將逾百分之廿。

不過，台積電昨也下修今年車用、智慧手機及物聯網三大平台展望，原本預估這三大平台都會成長，其中車用晶片由預估會成長，修正為會衰退、智慧型手機年增幅將收斂、物聯網產品營收則持平。

魏哲家昨天主持線上法說會表示，今年整體半導體產業在總體經濟和地緣政治的不確定性影響，影響消費者信心和終端市場需求比預期還大，因此下修今年整體半導體市場（不含記憶體）的展望，預期將成長約百分之十；晶圓代工業也由原預估年增逾百分之廿，下修至成長中到高段十位數（百分之十五至十七）百分比。但台積電今年營收仍將逐季成長，若以美元計，全年營收預計成長低到中段廿位數百分比（約百分之廿到百分之廿五）。

魏哲家釋出的訊號，也意謂台積電將不受整體經濟影響消費者信心和終端需求端拉長等負面因素，影響三個月前提出的預估值，尤其還碰上四月三日花蓮大地震的影響，客戶晶圓出貨受到頗大衝擊，魏哲家給法人的信心夠明確也夠直接，簡短的回答，就點出法人最想聽到的重要資訊。

台積電昨天也公布花蓮強震對台積電造成的影響，台積電資深副總經理暨財務長黃仁昭說，地震對台積電第二季毛利率影響數約○點五個百分點，比外界預期還輕微，主要原因是台積電晶圓廠沒有停電，也沒有結構性損毀。至於承擔毛利率影響數主要是次地震造成一定數量生產中的晶圓必須報廢，但大部分生產損失將在第二季恢復，因此對第二季的營收影響甚微。

台積電釋出今年營收仍健康成長，關鍵在於ＡＩ晶片需求非常強勁。魏哲家強調，台積電定義的ＡＩ晶片，主要是用於伺服器和雲端的伺服器處理器（ＣＰＵ）、ＡＩ加速器和繪圖處理器（ＧＰＵ）等高效能運算晶片，未列入近期崛起的邊緣ＡＩ晶片。雖然法人也詢問他對這領域應用的看法，但魏認為未來甚具發展潛力，只是時機還尚未到。

台積電會在全球半導體景氣呈現修正下逆勢一枝獨秀，關鍵還是台積電是ＡＩ相關應用的關鍵驅動者。台積電以第二季營收介於一九六億美元到二○四億美元，中間數約季增百分之六，印證在產業修正波中仍逆勢成長。

此外，黃仁昭指出，台積的資本支出和產能規畫是基於長期的結構性市場需求，今年的資本預算預計將介於二八○億至三二○億美元，其中約百分之七十至八十將用於先進製程技術、約百分之十至廿用於特殊製程技術、約百分之十用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。