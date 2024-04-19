國巨Q1每股純益11.02元

被動元件大廠國巨（2327）昨（18）日公布今年首季營運成果，單季稅後純益46.09億元，因傳統淡季而季減2.9%，但較去年同期增加11.6%，每股純益11.02元，連三季賺逾一個股本。公司並預告將適度調升價格，以反映電價上漲導致成本上揚的狀況。

國巨第1季毛利率為33.8%，季減0.7個百分點，但較去年同期增加0.8個百分點；營益率17.4%，季減1.1個百分點，年減1.5個百分點。

國巨分析，首季產品營收占比為積層陶瓷電容（MLCC）占20%、鉭質電容16%、電阻13%、磁性元件30% 、感測器12%、其他元件9%。

應用別則是工控36%、車用20%、運算及企業系統21%、電信9%、消費性電子11%、航太國防3%。

展望後市，國巨表示，現階段雖然整體市場供需、全球通膨，以及國際局勢等大環境不確定性因素仍高，公司仍看好客戶端庫存調整將於第2季結束，供應鏈庫存持續趨向健康水位，同時會密切關注市場狀況，並樂觀看待AI應用的營運動能及展望。

至於庫存天數，國巨說明，去年第4季約在131天至132天，今年首季已經下降到129天。至於電價上漲的影響，國巨表示，以高雄廠來看，會透過調整價格，進而反映成本。