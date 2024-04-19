看好AI等應用全面復甦 國巨：被動元件景氣要落底了

國巨（2327）昨（18）日舉行法說會，高喊被動元件產業景氣要落底了，看好AI等應用全面迎來復甦，本季營收、毛利率與營益率都將看增，標準品與特殊品產能利用率也會揚升。面對AI商機爆發，國巨已經準備好了。

國巨執行長王淡如表示，個人電腦（PC）、智慧手機、消費電子等三大應用都有復甦跡象，代表景氣動態的訂單出貨比（B／B ratio），無論特殊品與標準品都在代表景氣邁入擴張階段的1左右。

國巨法說會重點

國巨預期，客戶端庫存調整將在本季結束，供應鏈庫存將逐步回到健康水位，該公司本季毛利率和營益率將雙率雙升，營收將季增低個位數百分比。

市場關注國巨產能利用率狀況，王淡如指出，標準品產能利用率將較上季略增，落在約50%；特殊品產能利用率也會上揚，大約在70%以上。

至於當紅的AI應用，王淡如強調，AI應用很廣泛，包括伺服器、資料中心，電腦、筆電以及智慧手機，惟產業因素很難量化，可是基於AI對特殊、導入設計（Design In）的需求比較多，因此有助於毛利率表現。

王淡如分析，AI應用增長趨勢確立，不僅推升主動元件用量，同步帶動被動元件用量激增，國巨具備完整產品線，已準備好迎接強勁市況。

國巨引述韓系被動元件廠統計與調查結果指出，平均每台AI PC的積層陶瓷電容（MLCC）用量可望較傳統筆電激增八成，AI伺服器的MLCC用量更會比傳統伺服器大增一倍以上，伴隨著高速運算運作環境需求更高，進一步激勵高容、高壓MLCC的需求。

隨著被動元件產業落底態勢確立，加上AI需求力道持續走強，來自資料中心、伺服器等領域需求強勁，以及下半年營運以車用催油門，國巨營運後市可期。

業界分析，儘管今年整體汽車、電動車市場成長放緩，但每輛車的半導體含量增加趨勢不變，電動車市場滲透率逐年提升，車用市場規模仍持續擴大。

外資報告指出，國巨正透過自身努力，轉型為全球整體解決方案提供商，並擁有全球同行中最全面的產品組合，這將使國巨實現更穩定的獲利，並創造出與同業更高的獲利水準。