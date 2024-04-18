公告花蓮強震影響！台積電估第2季損失30億 毛利率約0.5百分點
晶圓代工廠台積電今天公告說明4月3日花蓮地震的影響，初步估計將於第2季認列扣除保險理賠後的相關地震損失約新台幣30億元。
台積電指出，台灣4月3日發生芮氏規模7.2地震，為過去25年來最強地震。新竹、龍潭和竹南等科學園區最大震度為5級，台中和台南科學園區最大震度為4級。台積電表示，因在地震應變和災害預防上擁有豐富經驗與能力，並定期進行安全演習以確保萬全準備，在地震發生後10小時內，晶圓廠設備的復原率超過70%，新建的晶圓廠如晶圓18廠的復原率超過80%。
在員工及供應商的共同努力，台積電指出，台灣廠區於地震發生後的第3日結束前完全復原。同時持續與客戶保持密切聯繫並適時溝通相關影響。
台積電表示，晶圓廠沒有停電，沒有結構性損毀，所有的極紫外光（EUV）曝光機等重要設備也沒有損壞。這次地震造成一定數量的生產中晶圓受到影響，預計大部分的生產損失將在第2季恢復，對第2季營收影響甚微。
台積電估計，地震將影響第2季毛利率約0.5的百分點，主要是晶圓報廢和材料損耗相關損失，將於第2季認列扣除保險理賠後的相關地震損失約30億元。全年業績展望不變，美元營收將成長21%至26%。
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