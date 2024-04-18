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勤業眾信：CRM掌握顧客旅程 打造共好共榮移動生態圈

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所18日舉辦「駛向智慧移動未來－從數據打造創新體驗」論壇，發布《2024全球消費者用車行為趨勢》報告。勤業眾信指出，客戶管理平台（CRM）將可助企業獲取顧客的完整資訊，藉由跨域合作，打造正向循環的移動生態圈。

勤業眾信聯合會計師事務所汽車產業負責人暨管理顧問服務副總經理洪吉維表示，從汽車製造商到終端銷售，各企業都需要打造引人注目的全方位銷售體驗。企業間到消費者（B2B2C）啟動全面CRM的思維協助管理從品牌、製造商、經銷商和終端客戶的互動。

透過CRM管理規劃，企業從全球視角或台灣總部可以掌握整體銷售流程和進度，即時了解市場需求，提高製造與銷售協作效率。跨國進口車商的數位化銷售，更加注重終端消費者的銷售旅程和數位體驗，透過優化數位流程和系統，車商能夠從客戶開始詢問、訂購過程，到實際用車的整個旅程與客戶建立關係，從而獲得更完整的資料和客戶整合性資訊。

台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp指出，台灣福斯汽車將顧客行為數據有效運用於打造品牌策略。顧客行為的數據來自數十個資料收集點，包括車輛資訊發送器、官方數位平台、車主會員應用程式和市調等，透過授權合理取得後，彙整龐大的顧客消費行為資訊，將每一台車輛辨識碼轉換成顧行為資訊。透過AI運算，能更有效地運用這些資訊。

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