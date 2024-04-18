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台積電法說會／估第2季美元營收有望逾200億美元 季增上看8%
台積電（2330）18日召開法說會公布展望，台積電預估，今年第2季美元營收有望逾200億美元，季增上看8%，若以平均值計算則約200億美元，平均值約季增6%。
台積電財務長黃仁昭提到， 台積電預期今年第2季美元營收為196-204億美元， 匯率假設基礎美元兌新台幣為32.3。
台積電今年首季美元營收188.7億美元，若按照上述預測換算估約季增3.9%至季增8%，平均值約6%。
黃仁昭並提到， 台積電匯率假設基礎美元兌新台幣為32.3。第2季毛利率預計51-53%、營益率預期40-42%。
按照台積電提供指引，今年第2季毛利率預計51-53% ，較今年首季53.1%略為減少，第2季營益率預期40-42% ，較今年首季42%持平至小減少。
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