台積電財報／今年首季每股稅後純益8.7元 毛利率為53.1%
台積電（2330）今（18）日公佈2024年第一季財務報告，合併營收約新台幣5,926億4千萬元，稅後純益約新台幣2,254億9千萬元，每股盈餘為新台幣8.70元（折合美國存託憑證每單位為1.38美元）。
與去年同期相較，2024年第一季營收增加了16.5%，稅後純益與每股盈餘皆增加了8.9%。與前一季相較，2024年第一季營收減少了5.3%，稅後純益則減少了5.5%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。
若以美元計算，2024年第一季營收為188億7千萬元，較去年同期增加了12.9%，但較前一季減少了3.8%。
2024年第一季毛利率為53.1%，營業利益率為42.0%，稅後純益率則為38.0%。
3奈米製程出貨佔台積公司2024年第一季晶圓銷售金額的9%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的37%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的19%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的65%。
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