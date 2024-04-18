快訊

寶林茶室案將開「破案」記者會？北市警察局長曝：有重大發現

王美花說沒聽說415本來要限電 張嘉郡秀台電內部簡訊打臉

南韓首爾車站列車追撞！287名乘客感受「劇烈搖晃」嚇壞、4人受輕傷

台積電財報／今年首季每股稅後純益8.7元 毛利率為53.1%

經濟日報／ 記者尹慧中蘇嘉維/台北即時報導
台積電示意圖。報系資料照片
台積電示意圖。報系資料照片

台積電（2330）今（18）日公佈2024年第一季財務報告，合併營收新台幣5,926億4千萬元，稅後純益約新台幣2,254億9千萬元，每股盈餘為新台幣8.70元（折合美國存託憑證每單位為1.38美元）。

與去年同期相較，2024年第一季營收增加了16.5%，稅後純益與每股盈餘皆增加了8.9%。與前一季相較，2024年第一季營收減少了5.3%，稅後純益則減少了5.5%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美元計算，2024年第一季營收為188億7千萬元，較去年同期增加了12.9%，但較前一季減少了3.8%。

2024年第一季毛利率為53.1%，營業利益率為42.0%，稅後純益率則為38.0%。

3奈米製程出貨佔台積公司2024年第一季晶圓銷售金額的9%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的37%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的19%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的65%。

台積電 新台幣 營收

延伸閱讀

台積電（2330）法說會完股價大爆噴？00941、00927半導體ETF將受惠

台積電將公布財報展望 法人估今年首季每股賺逾8元

台積電法說會前外資連六賣 股價再失守800元

台積電、華泰名品城落腳嘉縣 嘉縣貨轉中心抵費地標售不如預期原因曝

相關新聞

台積電財報／今年首季每股稅後純益8.7元 毛利率為53.1%

台積電（2330）今（18）日公佈2024年第一季財務報告，合併營收約新台幣5,926億4千萬元，稅後純益約新台幣2,2...

台積電財報／首季毛利率53.1%、EPS 8.7元

台積電（2330）今（18）日公布第1季合併營收5,926.4億元，稅後純益2,254.9億元，每股純益8.7元；第1季...

準經長旗下崇越石英朴子新廠落成 斥資15億擴產迎半導體高階製程需求

半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭供應商崇越科技，與全亞洲最大的石英供應商─日本信越石英合資成立的「崇越石英」，今（18）...

新唐、盛群第2季出貨動能拚季增逾兩成 MCU部分長單回流

微控制器（MCU）市場傳出正在逐步復甦，業界傳出，中國終端消費性客戶為鎖定618銷售檔期，開始在第2季擴大對MCU廠的拉...

準經長郭智輝：上任後將優先滿足電力急迫產業用電需求

準經濟部長郭智輝今日出席他主掌集團旗下崇越石英嘉義新廠啟用典禮時受訪時表示，他前天已開始走訪各個產業，針對當前水電不足向...

崇越石英斥資15億元新廠落成 郭智輝：將專供台積電

崇越集團是台積電重要供應鏈，崇越與亞洲最大石英供應商日本信越石英合資成立崇越石英，生產半導體製程關鍵的石英製品，已在新竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。