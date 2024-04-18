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準經長旗下崇越石英朴子新廠落成 斥資15億擴產迎半導體高階製程需求

聯合報／ 記者簡永祥／嘉義即時報導
準經濟部長郭智輝今日主持崇越集團旗下崇越石英完工典禮後和與會貴賓合影。圖/崇越提供
準經濟部長郭智輝今日主持崇越集團旗下崇越石英完工典禮後和與會貴賓合影。圖/崇越提供

半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭供應商崇越科技，與全亞洲最大的石英供應商─日本信越石英合資成立的「崇越石英」，今（18）日舉行嘉義朴子新廠落成典禮，投資總額15億元，估計年產能可望成長五成，每年挹注20億元營收。

今日落成典禮由準經濟部長郭智輝主持，嘉義縣縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、產業發展署任秘書林德全親臨剪綵儀式。

崇越石英生產擴散製程所需的爐管石英、石英晶舟、石英管等各式石英製品，在業界具有舉足輕重的地位。隨台灣半導體產業持續朝先進製程推進，石英產品需求量擴增，崇越石英於嘉義朴子投資15億元擴建三廠，年產能可望成長五成，每年挹注20億元營收。

4月3日上午台灣遭逢強震，部分晶圓廠爐管石英破損，崇越石英全力配合破損修復並儘速提供新品供應，維持台灣半導體產業鏈運作機能。崇越石英朴子廠新廠落成可謂及時雨，有望紓解需求缺口。

崇越科技執行長吳玉敏表示，崇越石英擁有台灣12吋擴散製程六成五的市占率，在先進製程占比更高達八成以上，是全國規模最大、歷史最悠久、先進化程度首屈一指的石英製品廠。崇越石英市場占有率一向高居業界之冠，受惠於AI浪潮及地緣政治，各國半導體業者持續擴產，尤其對高階製程所需高純度石英需求大增，崇越石英既有產能已不敷市場成長需求，遂於嘉義朴子擴建新廠。

繼新竹廠、嘉義民雄廠後，朴子新廠為崇越石英的第三座工廠。2021年向嘉義縣政府標得約4,488坪馬稠後後期園區土地建置廠房，以支應需求快速成長的半導體產業。朴子新廠啟用後，年產值可望達20億元；為滿足8吋及12吋晶圓廠需求，未來年產值預估將穩步提升至60億元。除供應給台灣晶圓廠外，擴產後也將透過崇越科技建置的國際供應鏈平台銷售管道，輸出至海外市場。

石英具有高純度、耐熱、透光性佳等優良特性，被廣泛應用在半導體產業的多道製程中，但由於質地硬脆，也為加工帶來極大的挑戰，鑽孔加工的切削力若未能適當控制，表面很容易產生嚴重的裂紋。

吳玉敏表示，隨著先進製程推演，對於石英製品膜厚及塵粒的要求愈來愈嚴苛，崇越石英技術工程師和研發團隊不斷精進製作工法，其雷射加工鑽孔與合成石英加工技術，可達到精準的公差和更嚴苛的孔徑要求，並協助客戶進行產品的防震設計及製程改善，大幅提升客戶產品良率。

為響應淨零減排，崇越石英將加速導入綠能。崇越科技旗下子公司「嘉益能源」，協助崇越石英進行地面型太陽能停車棚規劃建置，第一期發電裝置容量達285kW以上，預計20年可產生近700萬度綠電，積極落實ESG及環境永續利用。

翁章梁表示，期盼透過大量的企業研發技術進駐、移轉，並藉由產學交流，創造競爭優勢；隨著崇越石英朴子廠落成啟用，勢必將帶動在地就業機會與工業產值，為嘉義注入新生力量。

準經濟部長郭智輝（左二）今日主持崇越集團旗下崇越石英完工典禮後在廠區植樹留念。圖/崇越提供
準經濟部長郭智輝（左二）今日主持崇越集團旗下崇越石英完工典禮後在廠區植樹留念。圖/崇越提供

半導體 崇越科技 晶圓廠

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