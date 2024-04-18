準經長旗下崇越石英朴子新廠落成 斥資15億擴產迎半導體高階製程需求

半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭供應商崇越科技，與全亞洲最大的石英供應商─日本信越石英合資成立的「崇越石英」，今（18）日舉行嘉義朴子新廠落成典禮，投資總額15億元，估計年產能可望成長五成，每年挹注20億元營收。

今日落成典禮由準經濟部長郭智輝主持，嘉義縣縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、產業發展署任秘書林德全親臨剪綵儀式。

崇越石英生產擴散製程所需的爐管石英、石英晶舟、石英管等各式石英製品，在業界具有舉足輕重的地位。隨台灣半導體產業持續朝先進製程推進，石英產品需求量擴增，崇越石英於嘉義朴子投資15億元擴建三廠，年產能可望成長五成，每年挹注20億元營收。

4月3日上午台灣遭逢強震，部分晶圓廠爐管石英破損，崇越石英全力配合破損修復並儘速提供新品供應，維持台灣半導體產業鏈運作機能。崇越石英朴子廠新廠落成可謂及時雨，有望紓解需求缺口。

崇越科技執行長吳玉敏表示，崇越石英擁有台灣12吋擴散製程六成五的市占率，在先進製程占比更高達八成以上，是全國規模最大、歷史最悠久、先進化程度首屈一指的石英製品廠。崇越石英市場占有率一向高居業界之冠，受惠於AI浪潮及地緣政治，各國半導體業者持續擴產，尤其對高階製程所需高純度石英需求大增，崇越石英既有產能已不敷市場成長需求，遂於嘉義朴子擴建新廠。

繼新竹廠、嘉義民雄廠後，朴子新廠為崇越石英的第三座工廠。2021年向嘉義縣政府標得約4,488坪馬稠後後期園區土地建置廠房，以支應需求快速成長的半導體產業。朴子新廠啟用後，年產值可望達20億元；為滿足8吋及12吋晶圓廠需求，未來年產值預估將穩步提升至60億元。除供應給台灣晶圓廠外，擴產後也將透過崇越科技建置的國際供應鏈平台銷售管道，輸出至海外市場。

石英具有高純度、耐熱、透光性佳等優良特性，被廣泛應用在半導體產業的多道製程中，但由於質地硬脆，也為加工帶來極大的挑戰，鑽孔加工的切削力若未能適當控制，表面很容易產生嚴重的裂紋。

吳玉敏表示，隨著先進製程推演，對於石英製品膜厚及塵粒的要求愈來愈嚴苛，崇越石英技術工程師和研發團隊不斷精進製作工法，其雷射加工鑽孔與合成石英加工技術，可達到精準的公差和更嚴苛的孔徑要求，並協助客戶進行產品的防震設計及製程改善，大幅提升客戶產品良率。

為響應淨零減排，崇越石英將加速導入綠能。崇越科技旗下子公司「嘉益能源」，協助崇越石英進行地面型太陽能停車棚規劃建置，第一期發電裝置容量達285kW以上，預計20年可產生近700萬度綠電，積極落實ESG及環境永續利用。