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威盛 ASIC 接單傳捷報 增八千片5奈米製程投片動能

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

IC設計威盛（2388）接單傳出捷報，客戶開案狀況順利，且後續將進入量產，業界傳出，威盛將會替客戶增加5奈米投片量能，代表威盛後續不僅委託設計（NRE）授權金可望入帳，量產帶來的權利金亦可望推動業績向上進攻。

威盛近年來持續營運轉型，除了投入AI系統整合之外，同時也逐步轉型至特殊應用晶片（ASIC）及矽智財（IP）產品服務提供，先前就傳出獲得客戶先進製程的委託設計訂單，近期業界更有傳言指出，威盛替客戶開發的5奈米訂單相當順利，且將會替客戶增加8,000片的5奈米製程投片動能。

據了解，威盛過去在晶片組及x86架構累積大量IP，因此PC相關晶片開發對威盛來說並非難事，隨著未來AI晶片需求持續崛起，威盛亦將有望從中搶下其他客戶訂單，替威盛帶來顯著的NRE授權金及量產權利金入帳。

威盛公告3月合併營收達8億元，創下3個月以來新高，且營收相較2月大幅增加38.3％，與去年同期相比上揚4.1％。累計今年前三月合併營收為21.63億元、年增5.8％。法人看好，威盛今年營運在AI商機推動下，全年營運將可望持續向上攀升。

IC設計 威盛 晶片

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