高通領軍生成式 AI 生態系 齊聚 AI 盛會

「AI EXPO Taiwan 2024」將於4月24日至26日在台北圓山花博爭豔館盛大開展，以「AIvolution 全面進化」為主軸，規劃智慧工廠、AI城市、企業治理、商業生活、生命科學等5大主題展區，展示最新的AI技術與應用，眾所矚目的高峰論壇「不知講堂」，將由高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰將以「跨界融合：智慧運算在AI時代的突破與應用」為題，聚焦高通如何將AI導入橫跨各領域的邊緣裝置以實現無所不在的智慧運算。

「AI EXPO Taiwan 2024」是由DIGITIMES、財團法人人工智慧科技基金會、IC之音竹科廣播攜手主辦，並且由數位發展部數位產業署、臺北市會展產業發展基金會、新北市青年局、人工智慧晶片聯盟、區塊鏈愛好者協會、伊甸社會福利基金會等共同協辦。24日的展覽開幕式，將由數位發展部數位產業署署長呂正華、台北市長蔣萬安、偕同DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇共同揭開序幕。

AWS台灣暨香港總經理王定愷將以「超越奇點、 永不停歇」與聽眾分享AWS引領全球AI創新服務與體驗，人工智慧科技基金會常務董事張益肇（前微軟亞洲研究院副院長）將以「AI時代已來」為題帶領聽眾洞見產業與個人的機會與挑戰，中華電信總經理林昭陽以「AI科技打造新智慧城市」為題，帶領聽眾遇見未來城市樣貌。其他重量級講者包含來自AMD、Nvidia、聯發科技、鴻海研究院、美商Vantage Data Centers、IBM、LENOVO、國泰金控、Pinkoi、阿物科技、國立臺灣大學、國立陽明交通大學、國立台北科技大學等科技巨擘與學界領袖將分享對AI生態系的未來洞見。

DIGITIMES、IC之音竹科廣播並開闢AI EXPO Live Studio直播現場，由IC之音金鐘主持人沈春華、科技主持人朱楚文、姚嘉洋、林佳楠，以及人工智慧科技基金會執行長溫怡玲、獨角獸計畫創辦人李惠貞組成堅強主持群，帶來AI浪潮、生成式AI的最新趨勢，及相關技術發展、智慧治理、人文思維等全方位話題。

這次活動多元豐富，共匯聚超過250家企業與品牌齊聚、60所大專院校與人工智慧研究中心力挺、56家新創企業與27位KOL創作者聯名支持。展示攤位規模更勝以往，策展單位包含新竹縣政府、AWS、美商亞德諾半導體、華邦電子、數字王國、研華科技、愛卡拉、群聯電子、中光電等指標大廠將展示最新AI應用技術。