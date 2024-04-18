董座劉揚偉：鴻海電動車全球搶市占 明年拿下5%市場目標不變

鴻海（2317）電動車事業不畏市場遭逢逆風，以及大陸電動車廠削價競爭，持續衝刺市占。鴻海董事長劉揚偉昨（17）日表示，首輛國產電動車納智捷n7持續大量交付中，鴻海2025年拿下全球電動車5%市占率目標不變。

鴻海昨天參加「2024 臺北國際車用電子展」，大秀旗下系列產品，除了n7之外，還包括預計第4季量產的MODEL B、首款電動廂式物流車MODEL N，還有結合AI輔助設計的電驅系統等。

劉揚偉強調，作為台灣第一輛國產電動車，鴻海與裕隆攜手合作推出的納智捷n7，已經陸續交車中，無論品質、成本、速度都讓他覺得相當有競爭力，目前持續大量交付中。

他指出，鴻海擘劃的三大平台策略：智慧製造、智慧電動車、智慧城市；在智慧電動車平台的成果已陸續端出，除了n7開始大量交付，還有電動巴士MODEL T，鴻華先進在高雄橋頭科學園區的電動巴士廠已動土，集團會持續擴大這些成果，希望透過平台科技來創造更多價值，對產業、社會、國家有更多貢獻。

近期電動車龍頭特斯拉大裁員，加上大陸電動車削價競爭，導致產業競爭加劇，劉揚偉表示，這個現象我們當初就已預見，因為進入電動車時代，廠商製造汽車的進入門檻（entry barrier）變低，參加的人就會愈來愈多，只是它發生的比我們預期的早，「我覺得發生的早，對我們新商業模式比較好。」

他強調，鴻海仍努力朝2025年達全球電動車市占率5%目標邁進。

鴻海昨天除了展示電動車，也展示結合AI輔助所設計的電驅系統，讓產品在設計、製造過程中，透過AI輔助進行24小時不間斷的運算與模擬分析，取得最佳參數，持續優化產品製造與生產，提升產品輸出效率、有效降低成本。

電池方面，鴻海也展出自主研發的230Ah大容量方罐電池應用到MODEL T。這款電池採用相對複雜的疊片工藝，進一步優化電池空間利用，使得整體電池結構更穩定。不僅提高電池的安全性，也能夠延長電池的使用壽命。

【記者蕭君暉／台北報導】外電先前報導，鴻海將啟動輪值執行長（CEO）制。鴻海董事長劉揚偉昨（17）日證實，已於4月開始實施輪值CEO，由集團內六大事業群（BG）總經理每半年輪值一次。



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