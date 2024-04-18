雙虎秀新應用衝刺營運
全球智慧車規模持續擴張，成為各產業發展的主戰場，座艙智慧化成為未來車廠的致勝關鍵。面板雙虎群創（3481）、友達（2409）於智慧座艙布重兵，將於下周三（24日）日登場的「Touch Taiwan 2024智慧顯示展」大秀肌肉，持續透過高毛利利基型應用衝刺營運。
下周將盛大開幕的「Touch Taiwan 2024」展中，Micro LED仍是一大亮點，友達與群創也都將展開Micro LED多項應用，智慧座艙更是兵家必搶之地。
群創偕子公司CarUX，聚焦系列高端AM miniLED、首創防窺Privacy及嶄新隱藏式InvisiView等車用顯示技術，更同時展出節能、創新等多項汽車部件應用展品，搶攻智慧車用領域商機。
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