宏致與Spectra7 合作800G高速線

宏致（3605）與美國寬頻連接市場高效能類比半導體產品供應商Spectra7 17日宣布，日前已在北美數據中心市場成功開發新800Gbps高速線，並搭載Spectra7低功耗類比晶片技術的高速線產品。可為大型企業和OEM/ODM 廠提供800Gbps 主動式銅線纜（ACC）組件，並在加州聖克拉拉郡DesignCon 2024展覽會上（DesignCon 是世界各地工程師參加的首屈一指高速互連和系統設計會議），成功展示 800Gbps主動式銅線纜（ACC）的一流性能。

宏致電子此款800Gbps ACC高速線，在展期內成功與多家供應商的測試設備進行相互操作，在e-9到e-13範圍內產生的誤碼率（BER）非常低。這項技術突破將為北美數據中心市場帶來更高效、更可靠的連接解決方案。

該項產品具有3個亮點：(1)800Gbps速度：這款高速線具有驚人的傳輸速度，適用於大型企業和OEM/ODM廠的高需求應用。(2)低功耗類比技術：搭載了Spectra7的GaugeChanger晶片技術，實現了高速傳輸同時降低功耗。(3)主動式銅線纜（ACC）：這款高速線將為數據中心提供穩定、高效的連接，支持大量數據的快速傳輸。

宏致電子發言人扶大桂資深處長表示：「這項成功的合作將進一步推動北美數據中心的發展，為數據傳輸提供更強大的基礎設施。」面對未來AI潮流興起，市場對於高速傳輸的需求不斷攀升，高速傳輸速度800Gbps 的ACC 線纜具有不需進行光電轉換及傳輸速度快的優勢，能為客戶提供更經濟與高效的解決方案。

Spectra7 CEO Raouf Halim也表示：「非常驕傲能夠與宏致電子合作，使用Spectra7創新的GaugeChanger集成晶元，擴大對800Gbps ACC解決方案的運用，並在DesignCon 2024上一起展示共同開發的技術」，行銷長John Mitchell更進一步說明：「北美超大規模的客戶目前正在開發下一代資料中心，對800Gbps高速傳輸市場特別感興趣，預計將於2024年稍晚開始部署」。

宏致電子是全球知名的高速連接器及高速連接線供應商。目前，不僅完成ACC高速線合作外，也陸續完成QSFPDD 400G、QSFP 200G等ACC規格的開發，並擁有設計和製造低成本、低功耗的DSP retimer 800G AEC的能力，以及更具靈活性、可客製化、可調整長度，能取代昂貴光纖的AOC。

這些產品的應用範疇，包括高效能運算網路設備（如路由器、交換機等伺服器裝置）、通信設備、多功能工作站等高速高效運算設備，同時已成功地進入了AI領域。宏致電子預估，今年AI相關產品營收占比可望達1成，目標將在2024年實現獲利成長。