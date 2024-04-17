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智慧移動展台達電秀充電系統 康舒推輕型直流轉換器

中央社／ 台北17日電

台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）17日登場，國內電源廠台達電康舒搶秀新品。康舒最新研發的800V 3kW直流轉換器首度亮相，只有1支手機大小，展現康舒在產品輕量化方面的重大突破。

台達電則展出2輪及4輪的電動車動力系統與車載電控系統、車用風扇與散熱管理方案，以及整合再生能源發電及儲能系統，打造微電網概念的充電基礎設施。

台達永續長暨發言人周志宏表示，台達電已成為全球主要車廠Tier 1供應商。除了公司原本的DeltaGridEVM充電管理系統，再整合加入再生能源發電及儲能系統，打造微電網概念的電動車充電基礎設施。

康舒今年首度參展，除展示已出貨給美日車廠的車用電源外，最新研發的800V 3kW直流轉換器也首次公開亮相，產品所占面積相當於1支手機，重量僅1.5公斤，除可減少使用空間及車載重量，其功率密度可達6.0kW/L、最高系統效率可達98%，並能減少能量損耗，提高續航里程。

康舒表示，公司致力產品體積輕量化，此次新產品為康舒在電源轉換技術上的重大突破。

康舒也邀請合作夥伴ChargePoint參與展出，ChargePoint是美國知名的電動車充電解決方案領導廠商，在北美和歐洲已建立廣泛的充電基礎設施，雙方合作擬共同拓展亞洲市場。

台達電 康舒 電動車

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