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台達電在智慧移動展大秀智慧交通解決方案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）17日於「台灣國際智慧移動展 （2035 E-Mobility Taiwan）」中，以「永續大道」為主題，透過實際應用情境展現台達智慧交通最新技術與產品方案，包括電動車電控與動力系統、車用氣冷及液冷散熱解決方案，以及電動二輪載具動力系統，並打造符合微電網概念的電動車充電基礎設施解決方案，邁向永續發展智慧城市。

台達永續長暨發言人周志宏表示，「基於長期耕耘電力電子的核心技術，台達已成為全球主要車廠Tier 1供應商。透過DeltaGrid® EVM充電管理系統，我們整合再生能源發電及儲能系統，打造微電網概念的電動車充電基礎設施。此外，因應全球電輔車綠色騎乘浪潮，台達成功研發體積精巧且性能高超的電動二輪動力與充電系統，為e-bike、電動機車等低壓低速電動車，實踐日常育樂多面向的綠色出行」。

本屆展覽，台達展出領先業界的電動車車載電力控制及動力系統，包括：驅動馬達（Traction motor）、馬達驅動器（Traction inverter）、三合一電力電子系統集成（OBCM-DCDC-EVCC Integration）、電池功率適配器（Battery junction box）。

另外，台達亦展示最新車用散熱解決方案，能提供整車四大關鍵系統運行所需的氣冷及液冷散熱方案，涵蓋：電動車核心電控電池系統及輔助/自動駕駛系統所需之輕量化直流無刷風扇及散熱模組、及多款液冷散熱產品設計，包含單層及多層ECU（電子控制單元）冷板以及台達最新的液冷電子水泵（E-pump）；同時，針對座艙高度智能化趨勢及車輛空調系統高效率需求，台達提供輕量化靜音的高效直流無刷風扇與散熱模組，全面性涵蓋整車關鍵系統散熱需求。

在電動車充電解決方案上，台達直流/交流充電樁廣泛應用於高速公路休息站、車隊、商辦、廠辦及自用住宅等場域，350kW直流快充採取分體式設計及DC Wallbox 50kW採取壁掛式設計，能夠最佳化土地使用效益；輕巧交流輸出的AC MAX智慧聯網型電動車充電樁，滿足公共空間充電管理需求。

充電樁搭配DeltaGrid® EVM電動車充電管理系統，滿足充電營運商或場域管理者遠端跨站點即時監控、能源調控、會員管理、智能排程及多元收費管理等需求，亦能整合太陽能及儲能系統，於場域內建置光充儲整合系統，降低充電尖峰造成的電網衝擊，將電力從發、儲、配、用做最有效率的能源使用。

電動二輪需求逐漸擴增，台達針對東南亞市場首次推出8kW智慧機車充電樁，配備兩支充電頭，每支可提供4kW電力，一般使用3-5kW電池的機車約1小時可充電完畢，適用於住家、商場，或其它公共場域。

充電樁 台達電 電動車

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