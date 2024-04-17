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鴻海與輝達的合作 董事長劉揚偉：上半年就會看到進展

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

針對鴻海（2317）在人工智慧（AI）與電動車的布局？鴻海董事長劉揚偉17日表示，上次（輝達GTC大會）我們跟輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳有提過，我們會在AI Factory（工廠）方面會有一些合作。大家就會很快看到鴻海在AI Factory上面的一些建置。

劉揚偉說，除了AI Factory之外，還有Smart Manufacturing（製造）、有Smart EV（電動車）一共三個平台，這些都在都在規劃中，而且應該在今年上半年，就會看到有一些這方面的進展。

AI 劉揚偉 鴻海

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