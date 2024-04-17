產業正從低點復甦 ASML估下半年營運勝上半年

半導體晶片微影技術大廠艾司摩爾（ASML）釋出全年最新展望，ASML預期，對 2024 年全年的展望不變，與產業正從低點持續復甦的情況一致，預計下半年將強於上半年。ASML 視 2024 年為過渡年，將繼續同步投資於產能提升和技術，為週期的轉變做好準備。

ASML 17日發布 2024 年第1季財報，銷售淨額為 53 億歐元（約新台幣1,825億元），與去年同期相比減少26.9％，淨收入為12 億歐元（約新台幣413億元），與2023年第1季相比減少40.2％，毛利率為 51.0％，毛利率則與去年同期小幅減少0.4個百分點。

ASML指出，第1季度訂單金額為 36 億歐元，其中 6.56 億歐元為 EUV 訂單。ASML 同時公布2024年第2季財測，預估銷售淨額約57～62 億歐元之間，毛利率預估約 50～51％，2024 年的淨銷售額預估將與 2023 年相仿。

ASML 總裁暨執行長 Peter Wennink 表示，第1季的營收為 53 億歐元，落在先前指引的中點，毛利率為 51.0%，高於指引，動能來自產品組合和一次性成本效應。

Peter Wennink表示，「預估第2季銷售淨額約 57 ～62 億歐元，毛利率介於 50～51％之間。預估研發成本約為 10.7 億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為 2.95億歐元。我們對 2024 年全年的展望不變，與產業正從低點持續復甦的情況一致，預計下半年將強於上半年。我們視 2024 年為過渡年，將繼續同步投資於產能提升和技術，為週期的轉變做好準備」。