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鴻海車用電子展秀電動車 電驅系統和充電樁亮相

中央社／ 台北17日電

汽機車零配件、車用電子以及智慧移動三展今天起登場，鴻海（2317）展示電動車Model B和電動物流車Model N，以及電驅系統、電池、充電樁、電控平台等。

台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）、台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）、台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）聯合展覽，今天起至20日在台北南港展覽1館登場，來自19國的千家企業、超過2700個攤位規模展出。

鴻海此次盛大參與車用電子展，展示電動車整車Model B以及電動物流車Model N外，也展示Model T電動巴士電驅系統、鋰鐵電池芯、固態電池、高電壓無鈷電池、兩輪電驅系統、四輪電驅系統、碳化矽（SiC）功率半導體晶圓、電動車直流充電樁、電控平台系統等。

成運汽車今天在展會發表自主研發的600hp（450kw）高功率直驅中央馬達，以及搭載218kWh電池容量的長途城際型快充電動巴士，成運汽車董事長吳定發表示，高功率直驅中央馬達預計下半年開始，陸續應用在成運自主研發的電動城際巴士，以及桃園機場第三航廈旅客運輸系統（PMS）車輛。

此外，成運汽車的長途城際型快充電巴，採用LTO鈦酸鋰電池，即將展開台北到高雄每日兩往返的壓力測試，每日累積行駛里程可超過1400公里，預計下半年投入量產。

車燈設計商巨鎧精密（COPLUS）今天宣布，已成為德國奢華汽車改裝品牌Mansory在台灣地區的獨家代理商。巨鎧此次展會展示一系列頭燈、尾燈、水箱護罩燈等，從跑車、皮卡車切入商用卡車和全地形越野車（UTV）等應用。巨鎧也展示發光輪框、電子後視鏡和避震器等創新產品。

車用電子 電動車

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