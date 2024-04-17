中華電信打造太平島衛星頻寬 強化離島行動通訊品質

中華電信（2412）17日宣布，在數位發展部的指導下，中華電信與電信技術中心（TTC）於去年在太平島成功建造全台首創中軌（SES O3b）+高軌（ST-2）雙路線同時相容於基地台，更於今年4月上旬配合電信技術中心（TTC）將太平島衛星設備更換為最新型衛星調變解調器，成功完成島嶼基地台雙衛星基地台測試並正式提供服務，提升太平島行動網路頻率逾3倍，且兼具互為備援功能，有效強化強化離島行動通訊品質及網路心理。

中華電信表示，南沙太平島位於我國國境最南端，有「南疆鎖鑰」之稱，為提供島上駐守官兵可隨時與本島親友聯繫，中華電信於2013年1月底耗資超過700萬元，跨中新衛星2號(ST-2)傳輸電路建置設置行動通訊系統，讓太平島駐防人員能夠享有良好便利的通訊服務，頭部範圍更擴及鄰近海域，提供巡航防艦艇、鄰近島嶼、海上漁船及行經附近海域船舶等正常聯絡及緊急通訊服務。

中華電信強調，隨著時代進步及民眾生活形態的改變，太平島駐防人員行動上網需求日增，中華電信於2023年9月，在數位發展部的指導下，配合電信技術中心（TTC）於太平島全部行動網路架構下再增建一座4G基地台，並創新研發基地雙衛星火車站，建置全台首創中軌（SES O3b）加高軌（ST-2）雙路由同時相容基站。

2024年2月初SES衛星業者完成第二代衛星系統部署更新，讓太平島所在區域SES O3b中軌衛星可常態性開啟雙邊火車站頻寬各為25Mbps；中華電信旋即於4月上旬配合電信技術中心（TTC）將太平島衛星數據機更換為最新型，並完成島嶼基地台雙衛星火車站（中軌_SES O3b+高軌_ST-2）測試，正式提供服務，提升太平島行動網路頻寬逾3倍，且兼具互為備援功能，大幅提升島駐防人員及周圍海域4G通訊上網質量，強化國境之南的網路通訊能力。

中華電信表示，近年積極佈局高、中、低軌衛星，除原有ST-2高軌衛星及此次太平島所架設SES O3b中軌衛星外去，2023年11月與歐洲通訊衛星集團（Eutelsat集團）旗下Eutelsat OneWeb簽署台灣低軌衛星獨家代理協議，近期0403花蓮強震即首度將低軌衛星通訊用於支援花蓮天祥救災任務，中軌衛星則規劃提供給偏鄉、海上等領域使用。

中華電信表示，將採取行動網路、光纖網路、無線網路，加上高、中、低軌衛星，全面打造「星空地」綿密網路服務，進入兆元網路新世代，持續進行加強網路安全，為政府及民眾提供更完善的通訊服務，確保處於緊急狀態下，國內重要通訊仍能正常運作。