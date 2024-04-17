研調／面板業今年復甦第2季轉盈 價格高點落第3季

研調機構Omdia資深研究總監謝勤益今天表示，面板產業今年可望明顯復甦，預估主要面板廠在第2季轉虧為盈，面板價格高點落在第3季。

Omdia今天舉行台灣科技產業研討會，謝勤益受訪時指出，今年全球面板出貨可望較去年成長2%至3%；出貨面積可望年增9%至15%。

謝勤益說明，今年第1季全球主要面板廠營收都較去年成長，面板產業復甦明顯，獲利改善。

他指出，疫後人工智慧（AI）需求帶動面板需求，面板價格預計在第3季達到高點，並維持價穩，第4季需求下修，價格可能下滑。

為避免陷入產業景氣循環，出現虧損壓力，面板廠近年已著手轉型，但謝勤益認為，轉型不是一蹴可幾，今年才是真正的轉型元年。

他直言，面板業的景氣循環已被人為操縱，多年以來第4季都是旺季，但去年第4季不再是旺季，需求小於第3季；預期今年第4季也不是旺季，今年面板廠仍需控產控銷，客戶也出現控制下單節奏的現象。

對於蘋果平板電腦面板從液晶面板轉為採用有機發光二極體（OLED）面板，謝勤益認為，主要影響在於平板電腦使用的迷你發光二極體（MiniLED）背光模組市場。

不過，他認為，現階段電視用MiniLED背光源市場仍可望快速成長，微發光二極體（MicroLED）發展還在「地平線」，後續發展待觀察，OLED面板則是需求熱絡。

另外，部分非高世代液晶面板產線面臨關廠壓力，面板廠只能轉型生產微發光二極體或其他產品。

面對地緣政治風險，韓國面板廠樂金顯示器（LGD）有機會出售位於中國廣州8.5代面板廠，買家可能是中國面板廠京東方，夏普的廣州10.5代廠有機會賣給華星；交易位於中國的面板廠不僅是韓國的策略，這也是中國面板廠因應地緣政治的對策。