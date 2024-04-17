快訊

高虹安涉貪又爆「滅證」？前辦公室主任證：她要求銷毀手機、刪電腦紀錄

徐巧芯老公被爆「特權免兵役」？劉彥澧伸出右小腿要溫朗東道歉

看球賽遭「界外球擊中頭部」女團成員昏倒急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不怕訊息太多 WhatsApp推一鍵篩選對話功能

中央社／ 台北17日電
WhatsApp推一鍵篩選對話功能。路透
WhatsApp推一鍵篩選對話功能。路透

Meta公司旗下即時通訊軟體WhatsApp接收新訊息時，會按照接收時間由上至下排列，如果訊息太多，可能難以快速找到需要的內容。為了解決這項困擾，WhatsApp宣布推出新的對話篩選條件，不必翻遍整個收件匣就能找到訊息，未來數週內可以陸續開始使用。

根據市場調查機構Statista的數據，截至2023年為止，WhatsApp是全球最多人使用的行動通訊軟體，每月活躍用戶數約20億人，遠高於WeChat（微信）的13億人、Facebook（臉書）Messenger的9.3億人。

透過新功能，WhatsApp使用者如果要尋找訊息，可以在對話列表上方點選3個篩選條件，包括全部、未讀及群組。選擇「全部」可以查看所有訊息的預設檢視畫面；「未讀」適合用來查看是否漏掉哪些對話，或者哪些對話需要回覆。

「群組」篩選則是使用者期待已久的功能，現在所有群組對話都集中在同一個位置，使用者可以更輕鬆找到，這個篩選條件也會顯示社群的子社團。

WhatsApp團隊在官方部落格發文指出，篩選條件能幫助使用者整理和尋找最重要的對話，提高訊息瀏覽的效率。團隊會繼續開發更多選項，協助使用者集中心力處理最重要的事情。

WhatsApp 微信 軟體

延伸閱讀

影／網路投資詐騙得手290萬繼續騙 警將計就計逮2車手

卓榮泰宣布黃彥男接掌數位部 唐鳳：很放心由他領導

有樣學樣？詐團律師洩密案 鄭鴻威的律師也搞洩密遭起訴

幫羈押禁見被告傳訊給詐團同夥 律師涉洩密遭訴

相關新聞

仁寶陳瑞聰將接董事長！許勝雄與2創業元老交棒二代

電子五哥接班潮！仁寶電腦（2324）16日宣布啟動二代傳承交棒計畫，董事長許勝雄獲董事會推派接任金仁寶集團總裁，他將與2...

車用電子年度三大展登場 展現未來移動豐沛能量與技術

2024年「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」、「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPE...

輝達推 RTX A400、A1000 鎖定工作站市場

輝達（NVIDIA）推出全新 RTX A400和A1000 GPU 增強人工智慧驅動的設計和生產力工作流程，兩款 GPU...

AI熱潮不退燒2／輝達晶片賣太貴 這些科技巨頭寧可自研晶片 AI榮景能走多長？

AI題材話題不斷，從日前OpenAI執行長Sam Altman據傳欲籌資5至7兆美元，建設AI基礎設施，到軟銀集團創辦人孫正義擬籌資1,000億美元成立AI晶片公司，讓人好奇，國際業者持續大手筆投資AI晶片，有哪些盤算及考量？這波AI熱潮會一直熱下去嗎，會重演當年可怕的網路泡沫危機嗎？

不怕訊息太多 WhatsApp推一鍵篩選對話功能

Meta公司旗下即時通訊軟體WhatsApp接收新訊息時，會按照接收時間由上至下排列，如果訊息太多，可能難以快速找到需要...

AI熱潮不退燒1／CoWoS晶片台積電做的 台灣強在製造 AI商機只喝到湯沒吃到肉？

「我們生產世界最多的GPU，可是我們在GPU的使用是少數；我們是世界首波受惠於AI的國家，除了美國之外，幾乎就是台灣⋯如果AI時代台灣的機會如果沒有把握住，可能就是危機了。」前Google台灣董事總經理簡立峰，在3月一場GenAI產業高峰論壇中如此說道。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。