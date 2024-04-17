CoWoS 產能今年全面開出 京元電測試訂單滿手

台積電（2330）今年全力大擴CoWoS產能，研調機構預估今年產能將可望成長超過150％。法人看好，其中美系大廠CoWoS測試產能將可望由京元電（2449）大量承接，隨著台積電CoWoS產能逐步放大，讓京元電今年測試產能將可望逐步看升。

研調機構集邦科技（Trendforce）預估，CoWoS方面，由於NVIDIA的B系列包含GB200、B100、B200等將耗費更多CoWoS產能，台積電亦提升2024全年CoWoS產能需求，預估至年底每月產能將逼40k，相較2023年總產能提升逾150%；2025年規劃總產能量有機會幾近倍增，其中NVIDIA需求占比將逾半數。

由於CoWoS由HBM、CPU或GPU等數顆晶片堆疊而成，因此在測試產能上將可能耗費更多時間，對於半導體測試廠而言，測試時間越長，測試價格也將越高，對於半導體測試廠而言無非是一門好生意。

法人看好，京元電將有望承接CoWoS先進封裝後的美系客戶測試大單，且隨著後續台積電開出CoWoS產能越多，京元電拿下的訂單量亦將同步看升，讓京元電今年營運將可望逐季看旺。