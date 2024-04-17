中東衝突升溫 晶圓雙雄將迎轉單效益

中東地緣政治衝突升溫，以色列揚言回擊伊朗，由於英特爾、輝達（NVIDIA）都在以色列有重要研發據點，英特爾更在當地有晶圓廠，加上全球第七大晶圓代工廠高塔半導體（Tower）也位於以色列，伊朗與以色列衝突情勢緊繃，牽動PC、AI關鍵半導體元件鏈生產，部分晶片製造訂單可能轉向台積電（2330）、聯電（2303）等台廠。

針對近期以色列周遭地區情勢緊張，是否影響英特爾當地據點營運，英特爾不予評論。據悉，英特爾全球有15座晶圓廠，位於以色列的生產據點主要在耶路撒冷與基耶蓋特鎮，並在耶路撒冷、海法、Petah Tikva設研發中心，僱用近1.2萬人。

英特爾在以色列中南部城市基耶蓋特的晶圓廠生產10奈米以下晶片，2023年月產能6.6萬片。高塔半導體在以色列營運兩座晶圓廠，以80奈米以上成熟製程為主，月產能6.4萬片8吋晶圓。

外媒認為，中東地緣政治衝突升溫，最糟情況是以色列境內晶圓廠都暫停運作，屆時台灣晶圓代工業者將獲得轉單效益。另外，如果英特爾暫停在以色列運作，可能會把部分生產委外進行，且會讓競爭同業超微（AMD）擴大市占，無論哪種情況，都有利於台積電。