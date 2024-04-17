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台積電擴充先進封裝 弘塑、辛耘訂單旺到下半年

經濟日報／ 蘇嘉維／台北報導

輝達（NVIDIA）AI晶片需求強勁，連帶讓台積電（2330）4奈米先進製程受惠之外，CoWoS先進封裝更是當中的重點製程之一，由於台積電不斷擴充CoWoS先進封裝。法人點名，弘塑（3131）、辛耘（3583）、萬潤（6187）等先進封裝設備概念股今年接單動能將可望一路旺到下半年。

輝達計劃在今年下半年推出以Blackwell架構打造的GB200及B100等AI晶片，將會採用台積電4奈米製程打造；值得注意的是，先進封裝將採用更強大的CoWoS-L技術，代表效能將會明顯高於上一代Hopper架構生產的H100。

據了解，目前台積電已經備妥大量4奈米製程產能外，也正持續擴充CoWoS系列先進封裝製程，同時向設備供應鏈下訂大筆機台設備，目前正陸續在裝機及驗證階段，預期今年第2季起產能可望逐步開出，到年底時CoWoS系列產能將比去年至少翻倍成長。台積電接單暢旺，先進封裝設備供應鏈訂單也同步滿載。

法人看好，弘塑、辛耘、萬潤、均豪及鈦昇等先進封裝設備概念股可望受惠這波趨勢，接單動能一路滿到年底，且明年營運也不看淡。其中，弘塑、辛耘切入先進封裝製程中的濕製程設備，且具備自行開發設備能力，因此表現更受市場關注。

弘塑今年3月合併營收3.01億元、月增8.4％，累計第1季合併營收8.98億元、年增10.4％，是歷史同期次高。

CoWoS 台積電

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