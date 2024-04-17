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仁寶許勝雄交棒 將退出董事會…陳瑞聰接任董座呼聲高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
仁寶董事長許勝雄將在下月改選退出董事會。 圖/聯合報系資料照
仁寶董事長許勝雄將在下月改選退出董事會。 圖/聯合報系資料照

仁寶集團旗下代工大廠仁寶（2324）將於5月31日股東常會全面改選董事，公司昨（16）日公布新任董事候選人名單，現任董座許勝雄未入列，但將擔任金仁寶集團總裁，扮演集團政策、永續發展的總舵手。業界解讀，許勝雄交棒，啟動仁寶公司世代交替。

仁寶未透露新任董座人選，強調將在改選後由董事會推選出新任董事長。業界傳出，仁寶新任董座以副董事長陳瑞聰接任呼聲最高，許勝雄交棒後，仁寶仍依循專業經理人制。

仁寶此次董事改選共提名15席候選人（含五席獨董），董事十人包括陳瑞聰、金寶電子（代表人陳威昌）、台灣創業投資（代表人柯長崎）、泰金寶董事許勝傑、康舒總經理許介立、斌寶投資（代表人許吳椿）、仁寶總經理翁宗斌、仁寶董事許炯奇、仁寶子公司Auscom Engineering Inc.執行副總裁Anthony Peter Bonadero、仁寶執行副總經理彭聖華等。

董事候選名單中，法人董事金寶電子改派總經理陳威昌擔任代表人，原代表人許勝雄長子許介立改以自然人董事身分入列，接棒傳承意味濃。

獨立董事席次則由三席增至五席，原先擔任獨董的聯電榮譽副董事長宣明智、台灣高鐵獨董蔡堆未再續任，新任候選人除了原獨董沈文忠外，還包括力成董事長蔡篤恭、和桐及寶齡富錦董事長張立秋、可成董事長洪水樹、宏碁公司顧問黃姿婷。

仁寶表示，為持續追求完善的公司治理並促進董事會職能，獨董提名席次增加至五席，占董事會席次從現行的五分之一提高至三分之一，並新增一席女性董事。

許勝雄已屆杖朝之年，近年來布局傳承、接棒。2021年時金仁寶集團創立48周年，正式啟動集團世代交替，長子許介立接掌集團旗下電源大廠康舒董座，轉型朝電源、電動車、綠能三大主軸佈局，許介立接班不到三年，康舒市值已大幅躍升至超過300億元。

仁寶近年來以提升獲利為目標，去年度營收雖跌破兆元大關，但包括雲端伺服器、車電、醫療等產品營收都有雙位數成長，加上工廠自動化、數位化有成，帶動獲利，寫下「三率三升」的好成績，稅後純益76.68億元，年增5%，每股純益達1.76元。

仁寶 泰金寶 許勝雄

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