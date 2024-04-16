快訊

美中國防部長通話一年半來首次 美重申一中政策

研調：全球多重勒索攻擊激增 在台鎖定製造業

中央社／ 台北16日電
人工智慧（AI）示意圖。 圖／聯合報系資料照片
人工智慧（AI）示意圖。 圖／聯合報系資料照片

資安業者Palo Alto Networks的Unit 42威脅情報小組最新研究顯示，2023年全球多重勒索軟體攻擊增加49%，主要因為威脅攻擊者針對企業未知的漏洞，進行零時差攻擊；在台灣，製造業已經連續2年成為勒索軟體攻擊最主要的產業。

在勒索軟體威脅報告中，研究人員分析3998個來自勒索軟體組織張貼於洩密網站的貼文。洩密網站是勒索駭客們公開披露竊取資訊的平台，目的是逼迫受害者支付贖金。

研究顯示，在亞太地區和台灣，Lockbit 3.0是2023年最活躍的勒索軟體組織，該組織在洩密網站發布928篇貼文，占全球總數的23%。

Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生今天出席媒體交流會說，台灣的製造業一直是最容易受到攻擊的產業，主要由於多數企業對於作業系統狀態掌握程度有限，加上網路監控不足，以及現行的安全防護措施仍存在漏洞。第2名最易受攻擊的產業，是擁有許多機密資料以及無法容許作業中斷的高科技業。

尤惠生呼籲，台灣企業必須盡快全面實施零信任網路架構，建立多層次的安全防禦網，才能有效限制惡意攻擊者在內部網路的橫向移動能力。

Palo Alto Networks台灣技術總監蕭松瀛表示，網路攻擊將更加AI（人工智慧）化，企業唯有加快腳步強化網路安全基礎設施，善用AI和自動化的力量，以及現代化安全作業，才能有效減輕安全分析人員的工作負擔，並降低遭受網路攻擊的風險。

網路攻擊 製造業 軟體

延伸閱讀

研調：輝達新平台今年帶動台積電 CoWoS 產能提升逾150%

有樣學樣？詐團律師洩密案 鄭鴻威的律師也搞洩密遭起訴

幫羈押禁見被告傳訊給詐團同夥 律師涉洩密遭訴

中檢追3竊電礦場驚見ㄧ夕全搬空 女律師「會再帶去查」洩密搜索行動

相關新聞

台積電赴美擴大設2奈米廠 李貴敏憂先進製程出走台灣

傳台積電將赴美擴大設廠，且可能將有2奈米或更先進製程。國民黨前立委李貴敏今表示，最先進的部分移出台灣，台灣將來會變成落後...

仁寶啟動傳承交棒 現任董事長許勝雄未入列提名名單

仁寶電腦將於今年股東常會進行董事改選，正式啟動傳承交棒計畫，今日(16日)仁寶公布董事提名名單，公司共計提名15位董事候...

聯發科蔡力行將於COMPUTEX演講 探討先進半導體技術發展和AI

外貿協會於16日宣布，聯發科副董事長暨執行長蔡力行，將在6月4日於COMPUTEX 2024發表主題演講，探討先進半導體...

瞄準智慧車用領域商機 群創攜CarUX擴大布局智慧座艙生態系

群創（3481）集團瞄準智慧座艙加速成長商機，偕子公司CarUX將於4月24日至26日在台北南港展覽館舉辦的Touch ...

廣達砸16.99億入手2套「微電網系統」落腳美國加州廠

代工大廠廣達（2382）16日宣布，代替位於美國田納西州納許維爾子公司 QMN 公告，為滿足公司營運需求，將以美金高達5...

鴻海宣布認養新北萬里海灘 致力維護生態環境保護

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）推動永續腳步不停歇，16日宣布認養新北市萬里海灘（瑪鋉溪流域），全長600公尺白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。