美台「科技八仙」6月COMPUTEX展演講！蔡力行、基辛格有望同框

2024年台北電腦展將於今年6月正式登場，「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）創辦人蘇姿丰也將在6月搭乘專機來台，而有「蘇媽」之稱的蘇姿丰則將擔任大會「開幕嘉賓」登台開講。此外，外貿協會16日證實，除了蘇姿丰之外，聯發科（2454）執行長蔡力行也將於4日現身電腦展，為其發表主題演講。講題圍繞先進半導體技術發展和連網技術標準如何讓人工智慧能夠無所不在。

黃仁勳自去年參展後，藉自研多款AI晶片捲起陣陣狂潮，外貿協會雖尚無邀請規劃，不過鴻海（2317）作為輝達的年度夥伴，董事長劉揚偉則透露，黃仁勳屆時應該還是會來台，並與高通總裁艾蒙（Cristiano Amon）、英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）、聯發科執行長蔡力行、恩智浦技術長Lars Reger、美超微(Supermicro) 總裁梁見後、台達研究院長闕志克等美台「科技八仙」同台較勁。

聯發科蔡力行主要將於6/4日登場帶來精彩的主題演講，而與其演講安排在同一天的講者，包括英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger），而外界預估兩人屆時將有機會同台開講。外貿協會指出，蔡執行長將分享生成式AI如何持續形塑未來智慧行動、交通運輸、智慧家庭、企業及工業等各領域的創新樣貌。此外，他也將強調推動AI普及化的重要性，為世界各地的人們開創嶄新的機會。