電信龍頭強調區域數位平權 中華電以科技助力偏鄉學習

中華電信（2412）16日參與數位部「5G浪潮 智慧島嶼」體驗電信普及數位應用活動，於澎湖縣池東國小展示虛擬實境（VR）導覽互動及擴增實境（AR）數位教材，邀請學生親身體驗新興科技帶來的學習趣味性，並贈送VR360相機、VR眼鏡、「FunPark童書夢工廠」、VR教材編製之教學帳號，與數位部公私協力推動電信普及服務，縮短城鄉數位落差。

中華電信指出，展示及捐贈的VR數位教材，採用中華電信與阿特發互動科技合作計畫的新興科技軟體，運用中華電信超高速5G提供支援沉浸式教學所需之網路環境，讓展示現場的學生穿越實體空間，體驗台中科博館360度全景恐龍互動之旅，帶來更開闊的學習視野，後續教師可自行製作VR數位教材，激發學生對科技的興趣。

此外，中華電信表示，捐贈「FunPark童書夢工廠」教學帳號，並安排說故事姊姊透過輕鬆活潑的行動劇場，讓學生體驗AR數位教材，該產品係響應教育部數位內容補助計畫所發展，並已申請為合格優質的數位教材，目標透過全互動電子書讓閱讀變得更加有趣，以數位工具培養學童豐富想像力及創造思考能力。

中華電信總經理林昭陽出席活動時表示，中華電信長期致力於以科技力促進「數位平權」，積極配合政府電信普及服務政策，以「陸、海、空」多重通訊投入離島寬頻網路建設，讓網路取代馬路，偏鄉離島民眾可不受地理環境限制，享有與都會民眾同樣優良品質的上網環境，學生也能獲得更好的數位學習機會。中華電信秉持公益精神及科技為善理念，將持續與數位部合作，共同推動偏鄉寬頻普及，實踐區域數位平權。

中華電信強調，攜手學術機構及公益團體共同關懷偏鄉教育，例如中華電信基金會「伴您好讀」服務計畫已持續推動15年，由輔仁大學學生擔任大學伴，運用電腦、耳機及手寫板結合視訊科技，為偏鄉的小學伴提供學科輔導及心靈陪伴。中華電信期盼持續透過公私協力、跨域合作，齊心以科技力翻轉偏鄉教育新樣貌，為區域數位平權盡一份心力。