新創之島台灣+QIC 為台灣新創打造下一個成長引擎

國發會旗下「新創之島台灣(Startup Island TAIWAN)」營運總監樊亞倫16日在第15屆「寬量國際QIC CEO Week」中指出，台灣人有著根深蒂固的「創新DNA」與新創精神，在成熟的半導體與生技醫療產業加持下，透過「東協智慧城市網絡(ASCN)」計畫，帶領台灣新創產業進入東協市場，逐步將台灣打造成「亞太新創中心」。

寬量國際執行長李鴻基表示，資本是新一代新經濟公司的重要軍火，要快速成長，勢必要善用資本來強化產品競爭力，而在新加坡為主的國際資本對台灣新創公司的了解還並不深入，寛量國際將帶領台灣新經濟公司深度連結本地資本，利用寬量國際的資深員工們過去累積超過三十餘年的深厚關係，來帶領台灣的新經濟公司取更多的新加坡的資本投入，而且發展空間巨大。

近期因半導體熱潮而紅透半天邊的台灣，外資圈也開始將焦點轉移到新創產業，樊亞倫在寬量國際(QIC)於新加坡舉行的「QIC CEO Week」午餐會，與台灣駐星國代表童振源擔任共同主講人，向現場近百位國際VC、PE、家族辦公室、投資銀行與機構投資人介紹台灣新創產業，這也是新加坡的國際機構投資人第一次與來自台灣的新創公司直接面對面接觸。

樊亞倫指出，從地理位置來看，台灣是亞洲新創中心，因為從台灣飛往亞洲各大城市時間，大多可以在3至6個小時內完成，這是歐美各大城市所沒有的優勢。

接著，樊亞倫認為，台灣新創有機會發展為另一成長引擎的原因，在於產業發展上擁有多項「全球第一」，如：半導體製造與IC封測全球第一、醫療照護指數全球第一、行動寬頻用戶數量全球第一、外籍人士最嚮往國家全球排名第一等，當然，包括創新人才庫、IP智財保護等領域的全球排名，也都名列前茅。

同時，台灣更是創新發展重鎮，如：台灣是谷歌美國以外最大硬體實驗室與主要研發所在地、微軟也在2019年擴大位於台灣的AI實驗室中心、思科在桃園設立創新中心、AWS也在台灣設立最新創新實驗室等。

事實上，這幾年在全球科技產業赫赫有名的代表性人物也都是台灣人，包括：YouTube共同創辦人陳世駿、Twitch共同創辦人Kevin Lin、輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳、雅虎共同創辦人楊致遠、趨勢科技共同創辦人陳怡樺、超微（AMD）執行長蘇姿丰等，樊亞倫認為，這代表台灣人有著根深蒂固的創新DNA與新創精神，也因為如此，台灣在短短幾年內就培育出Appier、91APP、Gogoro、完美移動，Gogolook 等全新品種的新經濟上市公司。

李鴻基指出，在地緣政治影響下，台灣企業與東南亞市場的建結越來感深，寬量國際身為台灣企業與國際資本市場的門戶，致力於透過國際資本讓企業成長茁壯，寬量國際每年於新加坡舉辦「QIC CEO Week」會議，帶領數十家與東南亞有深厚連結的上市櫃公司與新經濟公司，和新加坡上百位投資人，透過數千場會議進行深入交流，促進兩地資本合作。

這次參與活動的公司也與東南亞有深厚連結，如臻鼎（4958）於東南亞拓點、國泰金控（2882）與富邦金控（2881）因應台商於東南亞需求持續擴張，新創部分，防詐騙公司走著瞧（6902）更於泰國市場深耕布局，於近期宣布台北與曼谷雙總部策略。