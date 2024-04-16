友達偕Micro LED生態圈夢幻團隊 插旗多元應用新局

友達（2409）光電深耕Micro LED終極顯示技術多年，並結盟生態圈，串連技術至實現量產，加速研發推進至商業化時程，領軍台灣夢幻團隊，進一步實現Micro LED顯示技術之多元場域解決方案。友達將於Touch Taiwan 2024，以「Beyond Display．See the Possibilities 引領視界．跨域未來」為主軸，展示Micro LED顯示技術落實於生活的各種可能，包含大尺寸、高透明度Micro LED顯示器於智慧移動、零售到醫療之應用，並結合綠色科技運用，持續創造顯示新價值。

在顯示技術賽局中，Micro LED為當前層峰級先進顯示技術，友達累積多年能量，以其高亮透明、極致畫質、自由型態三大特性發展突破性技術，領先業界實現Micro LED多元場域應用並持續累積出貨實績；同時，整合上下游供應鏈，建立Micro LED完整生態圈，攜手富采與錼創科技打造Micro LED夢幻團隊，掌握關鍵原料與製程，將進一步實現COC（Chip on Carrier）到Micro LED模組 in-house 生產，打造領先全球的一條龍量產線，大幅改善生產效率及提升良率，提升友達在Micro LED產品的成本競爭力，加速推進Micro LED大量商品化的時程，以顯示霸主之姿持續拓展Micro LED多元領域之應用，提升附加價值、引領市場需求，創造顯示無所不在的智慧生活。

透過此次在Touch Taiwan 2024之展示，包含首度展出的全球最大裸眼3D Micro LED雙層顯示器，與單片尺寸全球最大的Micro LED顯示器，及斬獲多獎項肯定的60吋高透明度Micro LED顯示器等亮點，將可一窺友達Micro LED顯示技術於多元場域之終極應用。

最「大」突破 Micro LED顯示器翻轉生活及娛樂體驗

友達研發出全球最大30吋裸眼3D Micro LED雙層顯示器，結合上層Micro LED高透明度、高亮度、快速畫面反應速度之特性，與下層低反射A.R.T. LCD顯示技術，形成不同景深的影像平面，可同時滿足2D與3D影像呈現，更能多人同時觀看、不限觀賞距離與角度，打破螢幕與觀看者的界線，提供身歷其境的體驗，長期使用也無須擔心3D暈眩、眼睛疲勞等不適感，可應用於電子遊藝場域，提供玩家更豐富的遊樂體驗。

同時，友達克服螢幕愈大良率愈低的困難，打造出單片尺寸全球最大的31吋Micro LED顯示器，搭載先進驅動技術、A.R.T.技術與無邊框設計，結合Micro LED高亮度、高對比優勢，可客製化、減少拼接時間，適用多元型態與設置地點。

Micro LED陸海空全領域展開 延伸飛行儀表、智慧車艙落地應用

除了實現商業超大尺寸螢幕需求，友達在Micro LED的落地應用於生活層面遍地開花，擴展出陸海空全面應用覆蓋，已打造高科技海上旅遊體驗，於高雄亞灣智慧渡輪導入Micro LED智慧窗屏，飽覽港灣美景同時也能獲悉導覽資訊；此次展出也針對陸地與高空多變的交通環境，整合A.R.T.技術與觸控技術於Micro LED顯示器，達到抗眩光、防反射與高散射效果，應用於車艙與飛行儀表，不僅提升道路駕駛安全，更適應能見度與光線條件極端的高空環境，使駕駛戴墨鏡仍可清晰解讀訊息並精準操作；而在智慧車艙，友達Micro LED Display HMI解決方案打造透明Micro LED前座儀表，呈現資訊並保留駕駛視野開闊；亦為副駕駛座乘客打造收放自如的Micro LED螢幕，在不影響顯示品質的前提於顯示區內建鏡頭，讓使用者能與視訊對象直接眼神接觸，提供絕佳的雙向溝通體驗。

友達亦將Micro LED透明化特性極致發揮，打造60吋高透明度Micro LED顯示器，可依需求靈活應用於各種場域，如商業展示的智慧櫥窗，創造新穎的智慧生活體驗。

綠色科技打造環保概念筆電 落實永續目標

致力前瞻顯示技術應用的同時，友達重視資源循環、產品永續，攜手生態圈夥伴創造差異化品牌價值，提供消費者更多選擇、實現環境友善目標。繼打造全球首款通過循環係數UL 3600驗證的顯示器，友達攜手宏碁（2353）推出該公司首款Aspire Vero環保筆記型電腦，導入再生的消費後民生塑料PCR（Post-Consumer Recycled Plastic）、回收玻璃基板，並採回收鋼材作為筆電顯示器背板，以永續思維貫徹產品創新應用，落實零廢棄承諾。