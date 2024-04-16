在台積電之後 三星德州晶圓廠獲美官方補助64億美元

在台積電（2330）美國AZ廠將獲得美國官方宣布補助上看66億美元之後，美國商務部與三星電子在美國時間15日也共同宣布美國官方將補助三星德州晶圓廠64億美元，且三星也將引進2奈米於德州廠。

依據新聞稿，三星除了獲得美國官方擬議的高達64億美元的直接補助外，該公司還表示計劃申請美國財政部的投資稅收抵免，預計將涵蓋高達25%的合格資本支出。

拜登政府宣布與三星電子在德州中部建立領先半導體生態系統的初步條款，美國官方 CHIPS 補助投資上看64億美元，三星電子則計劃在當地超過400億美元的私人投資，以支持德克薩斯州泰勒的尖端邏輯、先進封裝和研發的綜合半導體集群以及德克薩斯州奧斯汀工廠的擴建，將支援創建超過20,000個工作。

依據新聞稿，擬議的投資將把三星在德州的現有業務轉變為在美國開發和生產尖端晶片的綜合生態系統，包括位於泰勒的兩個新的尖端邏輯工廠、一個研發工廠和一個先進封裝工廠。

美國官方統計，由於三星等投資預計到2030年美國將生產全球約 20% 的尖端邏輯晶片。

由於拜登總統的 CHIPS 法案，三星預計將投資超過400億美元在美國建立半導體工廠集群，這些工廠將僱用數千名工人從事高薪工作，支持強大的供應商生態系統與研發。

三星電子設備解決方案（DS）部門總裁兼執行長 Kye Hyun Kyung 表示，不僅要擴大生產設施，還要擴大生產規模。正在加強本地半導體生態系統，並將美國定位為全球半導體製造目的地。對於客戶來說，對於人工智慧晶片等未來產品，三星工廠將配備尖端製程技術，並幫助提高美國半導體供應鏈的安全性。

三星的投資將分為德州中部兩個不同地點的多個項目：

德州泰勒：建構全面的先進製造生態系統，涵蓋從前沿邏輯到先進封裝再到研發的範圍，將泰勒這個小市鎮轉變為廣闊的前沿半導體製造中心。該生態系統將包括兩個專注於大規模生產4奈米和2奈米製程技術的領先邏輯代工工廠、致力於開發和研究當前生產節點之前的技術世代的研發工廠，以及一家生產3D 高頻寬記憶體的先進封裝工廠和2.5D封裝，兩者都具有關鍵的人工智慧應用。在這個生態系統中設計和製造的半導體將服務於各種終端市場——從通訊、汽車和國防工業到高速運算和人工智慧。

德州奧斯汀：三星計畫擴建近30年來一直是德州中部經濟引擎的設施。將擴大現有設施，以支持領先的全耗盡絕緣體上矽（FD-SOI）製程技術的生產，適用於航空航太、國防和汽車等美國關鍵產業。這項擬議的投資還包括與美國國防部合作的承諾。