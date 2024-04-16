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台 PCB 廠積極布局 泰國 PCB 全球產值估2025年達4.7%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台廠 PCB 包含欣興（3037）、華通、金像電、臻鼎等積極布局泰國，研究機構數據顯示，泰國憑藉相對成熟的 PCB 及下游電子產業，在區域內具有領先的競爭力。2023年，泰國 PCB 在地生產產值約占全球3.8%，隨著全球主要 PCB 廠商持續在當地布局，預計2025年比重將可成長至4.7%。

台灣電路板協會（TPCA）指出，東南亞最大電路板展覽「泰國電子智慧製造系列展」已於3月2日順利在泰國曼谷國際貿易中心（BITEC）圓滿落幕，現場匯聚203家全球電路板產業鏈業者共襄盛舉。隨著台灣 PCB 產業持續前往東協的泰國、越南擴廠，以強化全球 PCB 供應鏈韌性，台泰政府代表正積極洽談，希望泰國政府給予台廠最多的協助。

東南亞地區正成為全球 PCB 和電子供應鏈的直接受惠區域。TPCA 分析，東南亞地區除了勞動力充裕且人力成本相對低廉等優勢以外，地緣政治風險亦極其有限。在當前國際緊張局勢中，該區域成為企業尋求第二生產基地的熱門選擇，有利推動當地 PCB 產業發展。

雖然東南亞 PCB 供應鏈目前尚處於發展初期，TPCA 分析，廠商仍面臨諸多隱性成本，但東協共同關稅協定的實施有助改善區域貿易環境，彌補供應鏈不足。預期隨著時間推移，初期面臨的挑戰將可逐步克服，從而提升整體成本效益。

PCB 東南亞 泰國

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