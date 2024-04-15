AI Pin 遭外媒實測後狠批是「美麗的廢物」 供應鏈緊張了！

科技新品AI Pin上市倒數計時，華爾街日報、彭博、連線雜誌（Wired）、The Verge等重量級外媒實際評測後，卻幾乎一面倒給予負評，點出產品過熱、主打的微投影技術無法在戶外清晰顯示、AI回答問題精確度也讓人失望等狀況，不但不建議買，甚至直言該產品是「美麗的廢物」。

AI Pin一度被譽為是繼iPhone後，科技業的另一殺手級終端產品，如今遭外媒猛批、瞬間跌落神壇，牽動英濟（3294）、菱生（2369）、鈺太（6679）、和碩（4938）、聯亞（3081）等供應鏈後市。

受相關負面消息衝擊與大盤重挫影響，AI Pin概念股15日幾乎全面走跌，有「最純AI Pin」概念股之譽的英濟重挫逾9%，菱生、鈺太、聯亞也都收黑，僅和碩勉力收紅。

台灣AI Pin概念股當中，和碩為Ai Pin代工廠，英濟供應微投影光機元件，聯亞負責3D感測模組中的磊晶產品，鈺太、菱生則供應微機電（MEMS）麥克風等關鍵零組件。此次評測都是國際重量級媒體，足以撼動消費者購買行為，這些主要外媒幾乎一面倒給負評，讓AI Pin上市買氣增添陰霾，供應鏈同步承壓。

AI Pin由前蘋果介面設計師Imran Chaudhri與軟體工程師Bethany Bongiorno共同創立的新創公司Humane推出。去年第4季，兩人在網路上首度發表AI Pin，由於裝置造型簡約，加上人機介面與使用方式宛如科技電影般夢幻，震撼全球科技圈，並掀起高度討論。

據悉，AI Pin體積約4.5公分立方，重量僅34公克，外型如同科技電影《星際爭霸戰》中的通話徽章，而裝置本身並沒有螢幕，主要透過微投影方式，將軟體選單或介面投射到用戶手掌上，讓用戶利用手勢或語音等進行通話、查詢、播放音樂等操作，並且主打即時翻譯，即便不熟悉外語也能用對應的語言與全世界溝通。

AI Pin因故延宕至4月發表，近期邀請華爾街日報、彭博、連線雜誌（Wired）、The Verge等國際重量級媒體評測，卻一面倒引來負評。連線雜誌直接吐槽AI Pin用途不明確，且裝置透過AI回答問題的結果令人失望。

The Verge直言AI Pin沒有任何值得推薦購買的理由。華爾街日報認為裝置有嚴重發熱問題，且在一般戶外的情境下，微投影到手掌上的內容不清晰。彭博社記者葛曼（Mark Gurman）更說：「體驗AI Pin後，更相信所謂的AI設備仍難以取代智慧手機」。

根據眾多評測內容，AI Pin因裝置體積較小，加上又要運算AI語言模型，因此裝置非常容易過熱。一旦過熱，處理器即面臨必須降頻，而降頻後的效能自然衰退，且用戶所問的問題，AI Pin多數時的回答難以令人滿意。

（記者李孟珊、吳凱中、鐘惠玲、陳昱翔）