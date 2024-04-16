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遠傳導入人工智慧 效益顯著

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

遠傳（4904）電信總經理井琪看好，生成式AI將帶來白領革命，遠傳已積極將AI導入網路建設與優化，並應用在遠傳心生活App、遠傳friDay影音、遠傳friDay購物等數位服務，未來將持續串連AI科技，融入生活服務，強化智慧資通訊解決方案。

井琪表示，遠傳心生活App導入AI個人化推薦首頁，遠傳friDay影音打造問問AI選片，遠傳friDay購物則以AI手機開店AI、AI生成開店網站，同時遠傳防護網以AI阻斷詐騙電話、VoLTE國際語音、詐騙簡訊等，防止誤入詐騙網站，更將AI導入智慧資通訊解決方案，包含5G遠距診療、線上看診諮詢及5G救護車。

井琪指出，未來持續串連AI科技融入生活應用，並以近千萬用戶規模帶動娛樂、資安等多元數位服務成長。

AI帶來營運效益也相當顯著，遠傳觀察，AI導入friDay影音帶來兩個改變，第一是讓片庫5萬部影片活躍化，導入前，經常觀看影片僅3,000至4,000部，導入AI後，讓片庫活躍七成，更提升第1季用戶觀影時間年增一成及增加用戶黏著度，同時以AI把關討論區，避免惡意留言，也降低人力成本。

近年遠傳持續「以投代購」，攜手文策院共組影視娛樂基金，並與韓國娛樂龍頭CJ ENM（CJ Entertainment & Media）區域辦公室CJ ENM Hong Kong（CJ ENM HK）再度攜手合作、和TVBS合力籌組跨國「文化內容基金」，近期投資的最新上映電影作品《青春18×2 通往有你的旅程》在台表現亮眼，後續也將在港澳星馬等國家上映，更參與跨台、日、韓等國的大型實境綜藝《出去一下》正在紐西蘭拍攝中，可望持續提升本土內容。

AI 詐騙 遠傳電信

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