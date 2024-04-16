聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星密訪台積電、廣達談AI合作 可望與雲達進一步訂單結盟

經濟日報／ 記者鐘惠玲李孟珊林薏茹／台北報導
三星電子共同執行長慶桂顯（左三）日前低調來台，拜訪廣達旗下雲達總部，由廣達副董事長梁次震（左四）、資深副總經理暨雲達總經理楊麒令（左二）接待。並傳出慶桂顯也到台積電拜訪。（取自雲達LinkedIn）
三星電子共同執行長慶桂顯（左三）日前低調來台，拜訪廣達旗下雲達總部，由廣達副董事長梁次震（左四）、資深副總經理暨雲達總經理楊麒令（左二）接待。並傳出慶桂顯也到台積電拜訪。（取自雲達LinkedIn）

三星電子共同執行長慶桂顯日前低調來台，傳拜訪台積電（2330）及廣達（2382）集團旗下雲達。消息人士透露，慶桂顯此行有兩大任務，最主要是推廣三星最新高頻寬記憶體（HBM），其次是洽談與台廠可能的AI合作，但並未涉及台韓晶圓代工競合議題。

外界看好，三星為發展生成式AI工具，已投入AI伺服器硬體開發，就AI合作層面，可望與雲達有更進一步的訂單合作，雲達將喜迎三星AI伺服器新訂單商機。

慶桂顯也是三星半導體事業總舵手，掌舵包含半導體事業在內的的裝置解決方案（DS）部門，並兼任三星先進技術研究院（SAIT）主管，在三星集團地位重要，此次訪台備受關注。

三星共同執行長慶桂顯低調來台 圖／經濟日報提供
三星共同執行長慶桂顯低調來台 圖／經濟日報提供

對於傳出慶桂顯到訪，台積電昨（15）日表示，不評論市場傳聞。雲達則在LinkedIn上發文證實慶桂顯到訪，強調「很高興能在總部接待慶桂顯博士，分享雲達最新的技術進展」。

據悉，慶桂顯此行也參觀雲達與英特爾合作打造的5G Open Lab，由廣達副董事長梁次震、資深副總經理暨雲達總經理楊麒令等高層親自接待。

消息人士透露，慶桂顯此次來台，最主要任務是推廣三星的高頻寬記憶體產品，主因這波AI熱潮推升高頻寬記憶體需求暴增，三星身為全球DRAM龍頭，卻在高頻寬記憶體市場大好之際，把市場大餅讓給了在高頻寬記憶體深耕多年、產能相對較多的DRAM二哥SK海力士。

此外，DRAM業界老三美光也在高頻寬記憶體市場急起直追，推出多項新品搶市，三星腹背受敵，加緊開發高頻寬記憶體技術。根據三星最新發布的高頻寬記憶體技術藍圖，預估2026年其高頻寬記憶體出貨量將比2023年多13.8倍，2028年產出則會比2023年多出23.1倍，全力搶回市占。

外電先前報導，台積電攜手SK海力士，合組名為「One Team」的戰略同盟，共同開發專用於AI領域的下世代「HBM4」高頻寬記憶體，目標透過匯集台積電與SK海力士在新世代AI半導體封裝上的技術專業，鞏固雙方在AI市場的地位。

為此，慶桂顯此行，希望雲達在組裝AI伺服器時，也能向客戶多宣傳使用三星的高頻寬記憶體，同時希望台積電也能建議客戶搭配使用三星產品進行AI晶片整合。

另一方面，三星去年傳出因憂心營業秘密外流，將自行開發類ChatGPT生成式AI工具，初期先用於集團內部，後續將開放對外使用，市場看好，屆時可望釋出龐大的AI伺服器訂單。

AI 三星電子 記憶體

延伸閱讀

科技業在哪上班最厲害？7千人投票出爐 台積電爆冷墊底

台積電、輝達可能被超越嗎？ 這些科技大廠來勢洶洶

南亞科、威剛 四檔聚焦

花蓮大地震／DRAM、晶圓代工產線初步未發現重大機台損

相關新聞

iPhone出貨劇減 跌落手機龍頭寶座 蘋概股營運沉潛

研調機構IDC最新報告指出，首季全球智慧手機出貨量年增7.8%、達2.894億支，連三季揚升，惟蘋果iPhone出貨量較...

三星密訪台積電、廣達談AI合作 可望與雲達進一步訂單結盟

三星電子共同執行長慶桂顯日前低調來台，傳拜訪台積電及廣達集團旗下雲達。消息人士透露，慶桂顯此行有兩大任務，最主要是推廣三...

三星德州廠 獲美64億美元補助

美國商務部十五日宣布，將對南韓三星電子提供六十四億美元的補助，協助三星在德州中部擴大晶片產能。

精測發聲明：未遭檢調搜索

市場昨（15）日傳出，測試介面廠精測（6510）遭檢調搜索，精測昨天晚間發出聲明否認，強調相關傳聞為有心人士於資本市場散...

誠美材連巍鐘 辭法人董事

誠美材（4960）昨（15）日公告，14日收到法人董事恆泰國際投資控股股份有限公司代表人連巍鐘辭任書，即日起辭去法人董事...

磐儀推AIoT解決方案

工業電腦廠磐儀（3594）搶攻AIoT商機，旗下磐旭智能近期在德國紐倫堡舉辦的嵌入式電子與工業電腦展中，發表最新一代人工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。